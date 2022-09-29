Minor Towers — это воплощение здорового образа жизни в центре Ташкента. Эко-комплекс предлагает будущим жильцам жилые и коммерческие площади, отвечающие стандартам WELL.

Уникальный фасад двух башен виртуозно сочетает традиционные элементы узбекской культуры в современной интерпретации архитектурных форм. А высота двух башен в 25 этажей дарит эстетическое удовольствие резидентам.

Жилой комплекс расположен в Шайхантахурском районе вдоль ул. Нурафшон, где необходимое находится в шаговой доступности:

парк Lokomotiv — 5 минут;

мечеть «Минор» — 10 минут;

метро «Минор» — 15 минут.





Влияние среды на физическое и эмоциональное благополучие человека является одним из приоритетных факторов в выборе жилья.

Binar Group объединили эти факторы в одном проекте и создали эко-комплекс по концепции well-being. Все в Minor Towers пронизано заботой о всестороннем благополучии его жителей. Это достигается благодаря сочетанию богатой собственной инфраструктуры, близости к воде и современных инженерных решений.

«В своих проектах мы придерживаемся философии Human Centric, где личность и ее комфортная жизнь в окружающей среде ставится в приоритет всего. Исходя из этого, наполнение наших проектов по максимуму соответствует ожиданиям будущих жильцов. Концепция Minor Towers сильна тем, что основывается на реальных фактах и инженерных решениях, которые мы самостоятельно внедряем», — сказал генеральный директор ООО Binar Group Агзам Закиров.

Проект реализуется с учетом пяти принципов соответствия международной стандартизации WELL, ориентированной на повышение благотворного влияния на качество жизни людей в зданиях. К этим принципам относятся высокие характеристики воздуха, освещения, движения, коммуникации и ментального здоровья.

Благодаря продуманной архитектуре высокое качество воздуха обеспечивается через естественную вентиляцию помещений — безопасное проветривание комнат доступно не только на низких, но и на высоких этажах здания.





Обе башни спроектированы с учетом оптимальной инсоляции. Панорамные окна обеспечивают жителям Minor Towers достаточное количества света, необходимое для здоровья и хорошего настроения. А умное циркадное освещение в зонах общественного пользования автоматически подстраивается под биоритмы человека, добиваясь положительного воздействия на человеческий организм.

На последних этажах комплекса вы сможете регулярно восстанавливать силы в спа, а также поддерживать хорошую физическую форму в фитнесс-зале. В жилом комплексе также предусмотрено пространство open-air для продуктивной работы на открытом воздухе с возможностью использования дистанционных Wi-Fi точек.

Планировочные решения

В Minor Towers используются продуманные smart-планировки, в которых все учтено и при этом нет ничего лишнего. Для каждой квартиры девелопер предусмотрел индивидуальный балкон в подарок будущим жильцам. Это даст возможность наслаждаться панорамными видами на город, реку и горы.





Доступные планировки с балконом в подарок:

однокомнатные площадью от 38,9 кв. м с балконом 6,8 кв. м;

двухкомнатные площадью от 61,3 кв. м с балконом 9,7 кв. м;

трехкомнатные площадью от 83,6 кв. м с балконом 15,2 кв. м;

четырехкомнатные площадью от 83,3 кв. м с балконом 23,9 кв. м.





Беспроцентная рассрочка

Для будущих резидентов Minor Towers предусмотрены гибкие условия оплаты — квартиру можно купить по беспроцентной рассрочке на 32 месяца или получить скидку при 100-процентной оплате.

Стоит приобрести квартиру до повышения цен 1 октября.

Больше подробностей о комплексе вы можете получить в офисах продаж.

Телефон отдела продаж: (+998) 99−644−44−42, (+998) 99−644−44−43.

Адрес: Шайхантахурский р-н, ул. Нурафшон, 18.

Ориентир: ул. Лабзак, мост «Пожарка».

Сайт: minortowers.uz

Instagram: @minor_towers

Facebook: fb.com/minortowers.uz

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