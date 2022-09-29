В скором времени рядом с уже функционирующим торговым центром строительных материалов состоится запуск второго этапа проекта: еще масштабнее и с более выгодными предложениями для предпринимателей и посетителей. И уже сейчас все желающие могут приобретать магазины и офисы в МТЦ Ark Buloq в рассрочку без первоначального взноса и процентов.

Проект Ark Buloq, расположенный на территории площадью 32 га, будет предоставлять предпринимателям комплекс условий для ведения коммерческой деятельности не только на внутреннем рынке, но и на международной арене. Экспортный потенциал МТЦ обосновывается собственным логистическим центром и таможенной почтой, которые облегчат работу по транспортировке и хранению грузов.

Товары от производителей и бесплатный транспорт

Первый этап проекта уже успешно запущен. На данный момент более 100 магазинов предоставляют товары местного и иностранного производства по выгодным ценам. В большинстве магазинов предлагаются товары по стоимости определенной производителем, и посетители могут приобретать товары с первых рук. Аграрная и строительная техника, строительные материалы, товары для детей и многое другое уже доступно в международном торговом центре в широком ассортименте.

Одним из преимуществ Ark Buloq является бесплатный транспорт для посетителей и для доставки купленных товаров. Транспорт уже доступен на остановках рынка Урикзар и станции метро «Чиланзар». Большая парковка на территории Ark Buloq сможет вместить до 5000 грузовых и легковых автомобилей.

Беспроцентная рассрочка на коммерческую недвижимость

Второй этап проекта, в котором уже завершились кровельные работы и ведется ремонт во внутренней части, состоит из более 2000 магазинов и офисов, расположенных на шести этажах МТЦ. Одно из преимуществ второго этапа — масштаб проекта. Вместе с увеличением количества магазинов по уже существующим направлениям торговли будут добавлены магазины продуктов питания, одежды и обуви и многое другое. Для более эффективной взаимосвязи между торговой и учетной деятельностями на втором этапе международного торгового центра реализуются также офисные помещения. Комфортные офисы в центре будут дополнять коммерческую деятельность возможностью ведения дел с близкого расстояния от магазина, проведения собраний или обеспечения административного штата удобными рабочими местами.





Еще одним фактором, представляющим интерес для будущих предпринимателей Ark Buloq, является возможность приобретения коммерческой недвижимости в рассрочку и без первоначального взноса. Стоимость магазина оплачивается частями в течение 24 месяцев без дополнительных процентов от 5 814 000 сумов в месяц. Для покупателей, рассматривающих инвестиционную деятельность в сфере недвижимости, Ark Buloq предлагает уже готовых локальных и международных арендаторов, которые будут давать гарантированный ежемесячный доход владельцам магазинов.

Для приобретения коммерческой недвижимости в Ark Buloq можно обратиться в офис продаж или позвонить в контактный центр, который работает без выходных с 9:00 до 18:00.

Телефон: (+998) 95−606−88−88.

Адрес: Ташкентская область, Зангиатинский р-н.

Ориентир: таможенный пост Ark Buloq.

Сайт: arkbuloq.uz

Telegram: t.me/arkbuloqsavdomarkazi

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