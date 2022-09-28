26 сентября начался грандиозный фестиваль Tashkent Dance Fest, организованный хокимиятом Ташкента. Флешмобы прошли в разных локациях столицы: в аэропорту, парках Tashkent City и Magic City, на Алайском рынке и базаре Чорсу, в ГУМе, на «Бродвее», станции метро «Чиланзар», в подземных переходах и других неожиданных местах города. Зажигательные флешмобы собрали более 300 тысяч горожан и туристов.





Ежедневно с 28 сентября по 1 октября в Национальном парке (бывш. Комсомольское озеро) проходят отборочные туры, победителей которых ждут денежные призы. 2 октября в честь завершения фестиваля состоится грандиозный гала-концерт.

Партнер Tashkent Dance Fest — торговая марка Pepsi.





Время проведения: до 2 октября с 18:00 по 22:00.

Место: Национальный парк.

Вход бесплатный.

На правах рекламы.