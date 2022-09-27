Азиатский банк развития (АБР) объявил о планах выделить не менее 14 млрд долларов в течение 2022−2025 годов в рамках программы по облегчению усугубляющегося продовольственного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и улучшению долгосрочной продбезопасности за счет укрепления продовольственных систем на фоне изменения климата и потерь биоразнообразия. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе АБР.

Финансирование будет направлено в сектора сельского хозяйства, производства и распределения продуктов питания, социальной защиты, ирригации и управления водными ресурсами, а также через проекты, основанные на природно-ориентированных решениях. АБР также продолжит инвестировать в виды деятельности, способствующие продбезопасности: энергетический переход, транспорт, доступ к сельским финансам, управление окружающей средой, здравоохранение и образование.

«Это своевременный и крайне необходимый ответ на кризис, который оставляет слишком много бедных семей в Азии голодными и еще более бедными», — сказал президент АБР Масацугу Асакава в своем выступлении на 55-м годовом собрании АБР.

«Мы должны действовать сейчас, прежде чем последствия изменения климата усугубятся и еще больше подорвут с трудом завоеванные регионом достижения в области развития. Наша поддержка будет адресной, комплексной и эффективной, чтобы помочь уязвимому населению, особенно уязвимым женщинам, в ближайшей перспективе, укрепляя продовольственные системы, снизить воздействие возникающих и будущих рисков для продовольственной безопасности», — добавил он.

«Российское вторжение в Украину нарушило поставки основных продуктов питания и удобрений, создав нагрузку на глобальную продовольственную систему, которая и без того ослаблена последствиями изменения климата, перебоями в поставках, связанными с пандемией, и неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

«Азиатско-Тихоокеанский регион уязвим к продовольственным потрясениям, поскольку некоторые из его стран зависят от импорта основных продуктов питания и удобрений. Еще до вторжения в Украину питательная пища была недоступна для значительной части населения во многих странах-членах АБР с низким уровнем дохода», — отметили в АБР.

Помимо поддержки уязвимых слоев населения, помощь АБР в области продбезопасности, как ожидается, будет способствовать открытой торговле, улучшать производительность мелких фермерских хозяйств и их средств к существованию, сокращать нехватку удобрений и продвигать их эффективное использование или органические альтернативы, поддерживать инвестиции в производство и распределение продуктов питания, улучшать питание и повышать устойчивость к изменению климата за счет комплексных и природных решений.

Основное внимание будет уделяться защите природной среды региона от последствий изменения климата и утраты биоразнообразия, которые привели к деградации почв, пресноводных и морских экосистем.

«Важной частью нашего долгосрочного подхода является охрана природных ресурсов и поддержка фермеров и агропредприятий, которые производят и распределяют большую часть продуктов питания в регионе, а также содействие открытой торговле, чтобы обеспечить их эффективную доставку потребителям», — сказал Масацугу Асакава.

Помощь в рамках новой программы начнется в этом году и продолжится до 2025 года. Планируется также привлечение дополнительных 5 млрд долларов в виде софинансирования частного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.