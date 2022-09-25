Обновлено: в Mobiuz в 19:16 сообщили «Газете.uz», что неполадки устранены в 18:16. По данным пресс-службы компании, аварийные работы проводились на стороне поставщика.

Клиенты сотовых операторов Mobiuz и Ucell столкнулись с проблемами связи и интернета. Компании сообщили об аварии на магистрали.

Пресс-служба Ucell заявила, что в этих трёх областях Ферганской долины возможны перебои в работе сети LTE (4G) из-за аварии на магистрали.

«На данный момент ведутся работы по скорейшему устранению неисправностей. Голосовая связь (в 2G) и интернет (3G) работают стабильно», — говорится в сообщении.

В Mobiuz отметили, что в связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами на сети 25 сентября может наблюдаться прерывание оказываемых услуг передачи данных в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В колл-центре сотового оператора «Газете.uz» сообщили, что авария произошла утром в воскресенье, но не смогли озвучить причины аварии и время устранения неполадок.

В компании Uzmobile заявили, что не наблюдают ограничений в своей сети. Beeline также не получала сообщения о неполадках.