В Ташкенте 22 сентября примерно в 23:00 на улице Хусейна Байкаро в Бектемирском районе рядом с автозаправочной станцией произошло столкновение автомобилей Lacetti и Cobalt, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате столкновения водитель автомобиля Cobalt С. Н. (1995 года рождения) от полученных травм скончался на месте происшествия.

Причины ДТП устанавливаются.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.