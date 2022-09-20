24 сентября в 3:00 состоится второй этап открытия комплекса Food City. На данном этапе оптовая торговля будет осуществляться в утренние часы с 3:00.

На первом этапе открытия комплекса была запущена розничная торговля. На втором запускается процесс оптовой торговли. Здесь можно приобрести продукты для семейного праздника, фрукты для ресторана или банкета, овощи на зиму для приготовления маринадов и многое другое.





Администрация комплекса Food City приняла соответствующие меры, чтобы в день открытия оптовые цены были намного дешевле. Комплекс Food City за свой счет покрывает разницу между ценами на продукцию с целью создания удобства для своих клиентов.





Комплекс Food City предлагает покупателям, приехавшим на оптовую торговлю, следующие возможности:

услугу кросс-докинг — это покупка продукции напрямую от производителя без использования складских услуг;

большую круглосуточную парковку, рассчитанную на 400 грузовых и 3000 легковых автомобилей;

возможность закупать продукты непосредственно из сухого, морозильного или холодильного складов;

для водителей и торговцев, приехавших из дальних регионов — использование круглосуточного гостиничного сервиса со всеми удобствами в комплексе Food City.





Процесс создания комплекса Food City начался в 2018 году. Сейчас на основании соответствующего решения Кабинета министров идет процесс поэтапного переноса рынка «Куйлюк» в этот торговый комплекс. В дальнейшем планируется расширение этого комплекса и создание системы переработки продукции.

Телефон: (+998) 55−500−00−04.

Telegram: t.me/foodcityuz

На правах рекламы.