Политика

Президент Узбекистана в поздравлении с Курбан хайитом назвал этот праздник символом милосердия, великодушия и гуманизма, который созвучен реформам в стране, где «на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека».

Неисполнение закона «Об административных процедурах» приводит не только к нарушениям прав и интересов граждан, но и прямому ущербу от незаконных актов и действий, а также значительной упущенной экономической выгоде. Новая редакция закона уже 2,5 года ожидает одобрения, пишет профессор Иса Хамедов.

Президент Республики Корея в сопровождении президента Шавката Мирзиёева ознакомился с историческими памятниками Самарканда. Они посетили Регистан, мавзолей Амира Темура, музей «Афросиаб», обсерваторию Мирзо Улугбека и парк «Вечный город».

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD, специализированное учреждение ООН) открыл представительство в Узбекистане. Страна является членом фонда с 2011 года.

Экономика

В конце марта предприниматели столкнулись о проблемами при импорте лифтов из-за приостановки выданных им ранее сертификатов соответствия. На таможне оказалось 332 лифта и эскалатора на 9,5 млн долларов. После запроса сенаторов выдача сертификатов возобновилась. С таможни вывезено уже 150 лифтов.

Общество

В Сергелийском районе Ташкента сгорел автобус Mercedes-Benz маршрута 132. Пострадавших нет.

Жареная чучвара, лепёшки в казане, самаркандский плов, турецкое печенье «Шекерпаре», пахлава и другие рецепты праздничных блюд — в подборке Zira.uz.

За январь-май в Ташкенте официально зарегистрировано 393 ДТП, в которых погибли 29 и пострадали 364 человек. 61% ДТП произошли с участием пешеходов.

Спорт

Нодирбек Якуббоев стал победителем международного турнира UzChess Cup 2024 с призовым фондом в 166 тысяч долларов. «Газета.uz» поговорила с ним об игре.

Уже сегодня многие болельщики на целый месяц выпадут из привычного ритма жизни: в Германии начался чемпионат Европы по футболу. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров посмотрел матч открытия и попытался ответить, почему этот турнир вновь и вновь захватывает умы и сердца наших соотечественников.

Спасибо, что читаете нас!



