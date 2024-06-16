Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах в девяти регионах Узбекистана 17−19 июня в связи с ожидаемыми сильными дождями.

по Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому и Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

по Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому и Гузарскому районам;

по Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабадскому районам;

по Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому и Иштыханскому районам;

по Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому и Карманинскому районам;

по Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;

по Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;

по Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;

по Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому и Мархаматскому районам и городу Ханабаду.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.

По территории страны возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.