Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит.

«Сегодня Курбан хайит, прочно утвердившийся в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма, приобретает всё большее значение, созвучен содержанию масштабных реформ в Новом Узбекистане, в которых на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека», — говорится в поздравлении.

«Наша священная религия и этот светлый праздник, воплощающий в себе её гуманистическую суть, служит нам источником силы и вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплочённости в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодёжи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания», — отметил президент.

Глава государства поздравил с праздником соотечественников за рубежом и мусульман в других государствах и пожелал мира и прогресса их народам.

«Пусть прекратятся продолжающиеся в разных регионах войны и конфликты! Пусть на Земле навсегда воцарится мир!» — пожелал Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня мы вместе с нашим многонациональным народом строим Новый Узбекистан. Новый Узбекистан — это новая жизнь, новое развитие, счастливое будущее. Если мы крепче сплотимся и с ещё большей решимостью продолжим начатые реформы, то, несомненно, достигнем этой великой цели», — выразил он уверенность.