Китай — мировой экспортер огромного количества товаров для дома и одежды. Все это многие привыкли покупать на рынках города, либо в магазинах, где предприниматели продают товары, купленные недорого на китайских площадках, но с большой наценкой.

Покупатели иногда задумываются о том, чтобы разобраться во всех тонкостях покупок в Китае. Они могут попасть в тупик, когда становится понятно, что работа с онлайн-магазинами имеет особые сложности, в которых долго разбираться. Однако возможность сэкономить появилась с приходом в Узбекистан таких логистических компаний, как Meest China.

С Meest China вы можете научиться покупать на китайских площадках и одновременно получить качественные услуги по перевозке товаров из Китая в Узбекистан.





Чем может помочь Meest China

Meest China — это международная логистическая компания, которая занимается доставкой почтовых посылок до 30 кг, а также крупных коммерческих грузов из Китая в Узбекистан. Компания поможет с покупкой и доставкой товаров из китайских маркетплейсов Taobao, Tmall и 1688. Все сложности заключаются в том, что сайты на китайском языке, а продавцы не всегда владеют английским и русским. Meest China поможет в выборе надежного продавца, а также окажет услугу по безопасной перевозке товара из китайского склада в любую точку Узбекистана.





Как это работает

На сайте Meest China клиенту предложат пройти регистрацию в личном кабинете. После этого можно приступать к шопингу. Как отмечают представители компании, особенностью является то, что на маркетплейсах можно запросто оплачивать покупки картами узбекских банков Visa или Mastercard.

Для тех, кто сталкивается с покупками на китайских маркетплейсах впервые, Meest China подготовила инструкцию «Как покупать товары на Taobao».

Чем отличается Meest China

Meest China имеет ряд преимуществ:

Выкупом товаров для вас из китайских маркетплейсов занимаются реальные люди — выкупщики. Они общаются с продавцами, уточняют детали касательно наличия нужного количества, размера, цвета товара и вместо вас оформляют доставку до склада Meest Shop в Китае. Вам остается только оформить и оплатить доставку в Узбекистан. Услуга «Объединение товаров» помогает при покупке товаров из разных китайских интернет-площадок. Сотрудники Meest China упакуют их в одну посылку и отправят по удобному для клиента адресу. Специалисты компании проверят товар еще до отправки в Узбекистан. Они предоставят фотоотчет клиентам о хорошем состоянии и сохранности купленных товаров. Получить посылку от Meest China покупатель может курьером прямо до двери или в отделении в Ташкенте. Для пользователей на сайте Meest China доступны на выбор два вида доставки: авиадоставка в течение 8−10 дней от 13,2 долларов за килограмм, а также новый вид — автодоставка в Узбекистан сроком от 25 дней от 9,5 долларов за килограмм.

Если вы действующий предприниматель, компания или планируете заняться бизнесом по продаже товаров в офлайн-точке или в своем онлайн-магазине, то у Meest China есть услуга доставки «под ключ» коммерческих грузов весом от 30 кг. Подробности можно прочитать по ссылке.





Если нет желания и времени разбираться в тонкостях покупок на китайских маркетплейсах, решить проблему поможет покупка товара внутри самого сайта — Meest China Shop. Здесь сотрудники все сделают за вас: выкупят товар, проверят на наличие брака и доставят его со склада в Китае. Для этого нужно будет оплатить комиссию в размере 5% от стоимости заказа. Однако услуга поможет сохранить время и нервы.





Календарь осенних распродаж в Китае и советы от Meest China

Почти каждый месяц в Китае покупатели могут попасть на выгодные скидки, а многие государственные праздники сопровождаются большими распродажами в офлайн- и онлайн-магазинах Taobao, Tmall, 1688.

Октябрь

1 октября в Китае отмечают День образования КНР. В честь этого праздника китайцы отдыхают всю неделю с 1 по 7 октября. Это выгодный период для шопинга в Китае. Скидки на товары могут достигать до 80%, что привлекает большое количество покупателей. Многие онлайн-магазины предупреждают своих клиентов, что в период с 1 по 7 октября отправка товаров может осуществляться с задержкой.

Еще один менее значимый, но не менее приятный праздник распродажи — день рождения маркетплейса Tmall. Эта платформа пользуется особой популярностью среди клиентов Meest China, так как на ней представлены качественные товары от китайских продавцов. С 1 по 14 октября Tmall радует своих покупателей большими скидками в честь своего дня рождения.

Ноябрь

11 ноября в Китае отмечают День холостяка. Это еще и глобальный фестиваль шопинга.

Подготовка к распродаже начинается с 28 октября. Бренды, магазины раздают скидки, бонусы, купоны, а клиенты оформляют предзаказы по выгодным ценам. Основанная распродажа проходит с 11 по 13 ноября, когда офлайн- и онлайн-магазины предоставляют головокружительные скидки на весь ассортимент товаров.

В последнюю пятницу ноября, более известную, как Черная пятница, китайские магазины и маркетплейсы также предлагают покупателям выгодные скидки.

C Meest China Shop, где объединены внутренние магазины Китая Taobao, Tmall, 1688, заказать товары можно в разы быстрее, не тратя время на общение с китайскими продавцами и решение различных проблем.

По специальному промокоду GAZETAUZ22 Meest China дарит скидку 10% на первую доставку посылки из Китая в Узбекистан.

Подробнее о том, как активировать промокод, можно прочитать по ссылке.

Сайт: uz.meest.cn

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