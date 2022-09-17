В Доме кинематографистов состоялась церемония открытия XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути».





На церемонии было зачитано приветственное обращение, направленное участникам фестиваля президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Ташкентский международный кинофестиваль, имеющий более чем полувековую историю, сегодня, в условиях Нового Узбекистана, обретает новый смысл и значение, его престиж в мире растет», — говорится в послании президента Узбекистана.





Церемонию открытия предваряла красная дорожка. По ней прошли порядка 800 звезд узбекского и мирового кинематографа. В церемонии красной дорожки также приняли участие иностранные партнеры Агентства кинематографии Узбекистана по ко-продукции, а также руководители ведомств кинематографии из десятков стран мира, которые планируют сотрудничество с Агентством кинематографии Узбекистана.

Встретить и поприветствовать своих кумиров пришли сотни ташкентцев и гостей столицы.





В качестве ведущего на мероприятии выступил американский актер Арманд Ассанте. В рамках церемонии открытия было зачитано обращение президента Узбекистана к участникам кинофестиваля, а также состоялось награждение лауреатов премии «За вклад в развитие мирового кинематографа».





Награды достались Арманду Ассанте, Эльеру Ишмухамедову, Такеши Китано, Кшиштофу Занусси, индийским актерам Умешу Мехре и Зинат Аман.

На церемонии открытия присутствовали такие знаменитости, как Люк Бессон, Сергей Безруков и Бурак Озчивит.





Официально об открытии XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» объявил директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.





От имени участников он выразил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву глубокую признательность за возрожденный кинофестиваль, теплое поздравление, проявленное внимание, созданные для кинематографистов условия.

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