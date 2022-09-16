Завершается первый этап акции, организованной Visa и Kapitalbank, в рамках которой будет разыграна путевка в финал Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. 18 сентября в Magic Сity состоится торжественное мероприятие, где организаторы объявят имя счастливого обладателя данного приза. Начало в 18:00.

Всех гостей ожидает насыщенная и веселая шоу-программа. Перед публикой с зажигательными песнями выступит Муниса Ризаева, танцевальными ритмами зарядит Zlotnikov Dance Centre, удивлять фокусами будет Дмитрий Поляков, поддерживать настроение присутствующих доверено DJ Sam.

Также в ходе мероприятия ведущий Джахонгир Ходжаев разыграет памятные подарки для зрителей.

Но на этом розыгрыш не завершается. Начинается второй этап, который продлится до 15 октября. Призы будут уже денежные: один из участников сможет выиграть 50 млн сумов, двое — по 20 млн сумов, трое — по 10 млн сумов, девятеро — по 5 млн сумов, еще пятнадцать участников — по 2 млн сумов и 28 участников — по 1 млн сумов. Дополнительно будут разыграны брендовые призы от «Капиталбанк». Победители определятся также в Magic Сity 16 октября.

Правила участия остаются прежними. Нужно всего лишь оплачивать любые покупки от 200 тысяч сумов или 20 долларов картами Visa Kapitalbank в период до 15 октября. Участником акции автоматически становится каждый держатель карты Visa Kapitalbank, совершивший такую покупку по карте на указанную сумму в период проведения акции. Одна транзакция в одной торговой точке в день дает один шанс на победу.

Подробнее об акции можно прочитать на сайте.

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