Государственная тендерная комиссия объявила о продаже 100% государственной доли в проектном институте УзГАШКЛИТИ, сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами (АУГА).

Договор купли-продажи подписан с победителем публичных торгов — SG Engineering And Development. Сумма сделки составляет 133,7 млрд сумов.

Предложение компании признано лучшим, поскольку «предлагаемая цена была выше ценового диапазона, предложенного другими претендентами, а также предполагаемой рыночной стоимости проектного института, рассчитанной консультантом и независимой оценочной организацией, отмечает АУГА.

В процессе приватизации госактива участвовала международная консалтинговая компания Grant Thornton, правовое сопровождение оказала юридическая фирма Dentons.

УзГАШКЛИТИ был выставлен на продажу в январе. Полное название объекта — Государственный проектный научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра. Институт был основан в 1963 году. В августе 2021 года преобразован в ООО. Комплекс расположен в Чиланзарском районе Ташкента на участке в 0,21 га. Общая площадь зданий и сооружений — 5079 кв. м.

В УзГАШКЛИТИ, согласно его сайту, работает более 700 человек. В 2020 году УзГАШКЛИТИ выполнил работы на 104 млрд сумов и получил чистую прибыль на 4,6 млрд сумов.

О победителе торгов





Согласно данным ЕГРПО, компания SG Engineering And Development была зарегистрирована в Ташкенте 26 ноября 2021 года — чуть больше чем за месяц до выставления объекта на торги. Уставной фонд — 9,05 млрд сумов. Её основной вид деятельности — работа в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Учредителями указаны VIRIDI (55,3%) и PROLIZ (44,7%). «Газета.uz» направила запрос в Государственный комитет по статистике с целью уточнить правильность написания имён бенефициаров.