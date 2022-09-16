Прокуратура Ферганской области прокомментировала сообщения в социальных сетях о возможном пищевом отравлении 41 воспитанника государственного детского сада №39 в Алтыарыкском районе.

В сообщении говорится, что вечером 14 сентября в районное медицинское объединение поступило 8 детей, которым был поставлен первичный диагноз алиментарная диарея, к которой привело нарушение системы пищеварения и-за неправильного питания. Общее состояние детей удовлетворительное.

На следующий день к врачам с жалобами на здоровье детей обратились родители ещё 33 воспитанников детсада. У них не обнаружено признаков заболевания, говорится в сообщении, однако 20 из них оставлены под наблюдением врачей, а 13 отправлены домой.

Районная прокуратура начала доследственную проверку. Для проведения экспертизы взяты необходимые образцы пищи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Контроль над проверкой установила прокуратура Ферганской области.