По итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принят пакет двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры подписали совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости, отражена оценка состояния и перспектив укрепления всестороннего стратегического партнерства двух стран.

«Сегодня мы подписали совместное заявление, направленное на укрепление дальнейшего развития нашего стратегического сотрудничества», — сказал Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров.

Си Цзинпин, в свою очередь, отметил: «Мы договорились об углублении всестороннего развития в новую эпоху».

«Китайская сторона готова написать новую страницу китайско-узбекской дружбы», — заявил глава КНР.

В рамках визита на высшем уровне также подписаны 15 документов, в числе которых:

меморандум об инвестиционном сотрудничестве в области «зелёного» развития;

меморандум об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики;

меморандум о сотрудничестве в сфере освоения полезных ископаемых;

меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

меморандум о сотрудничестве в области строительства;

программа культурного обмена на 2022−2025 годы;

соглашение о сотрудничестве между национальными информационными агентствами;

соглашения об установлении партнерских отношений между Cамаркандской областью и провинцией Шаньдун, между Ташкентской областью и мегаполисом Чунцином, между Бухарской областью и провинцией Юньнань, между городами Бухарой и Куньмином.

Достигнуты также договоренности и подписаны соглашения в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на сумму 15 млрд долларов.