Акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод» (ДАЗ) объявило тендер для дилеров по реализации готовой продукции в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Дилер должен будет реализовать 200 тысяч единиц аккумуляторных батарей ДАЗ в течение одного года.
Порядок направления тендерных предложений
Прием коммерческих предложений будет осуществляться с 10 по 20 сентября. Предложение должно быть утверждено руководителем организации и оформлено оригинальной печатью организации.
Адрес, куда необходимо отправить предложение: Джизак, промзона «А», АО «ЖАЗ».
Заявки принимаются с 8:00 до 17.00: с понедельник по пятницу.
Телефон: (+998) 97−794−58−54.
Почтовый индекс: 100130.
Требования к дилеру
По инфраструктуре:
- склад — резервные площади для региональных дистрибьюторов (резервный склад в размере не менее 8% от годового плана продаж);
- место хранения просроченной продукции должно соответствовать требованиям законодательства;
- транспортное средство доставки продукции розничным торговцам — автомобили. Необходимы стоянки для них.
По финансовому положению:
- форма 1−2 баланса, кредитная история;
- 100-процентная предоплата заказов;
- ежемесячные и годовые объемы продаж согласовываются с администрацией ДАЗ;
- бизнес-план на срок не менее одного года;
- достаточный капитал для ведения бизнеса на основе 30-дневного цикла закупок.
По функциональным возможностям:
- техническое оснащение и специальное расположение — устройства для зарядки и проверки аккумуляторов;
- повышение квалификации — центр технического обучения JAZ;
- FIFO.
По брендингу и маркетингу:
- фирменный стиль и брендинг JAZ;
- бюджет развития бизнеса;
- управление бюджетом и продвижение дистрибуции;
- надлежащее и четкое управление продажами и маркетинговыми проектами;
- связь с маркетинговым отделом ДАЗ;
- управление розничной сетью, механизация, брендинг, FIFO, технические потребности и гарантии для удовлетворения потребностей клиентов.
По техническому оборудованию:
- прибор для оценки состояния аккумуляторной батареи — Midtronics-600 или аналог;
- амперметр — Kyoritsu 2004;
- характеристики зарядного устройства: номинальное напряжение — 12 В, зарядное напряжение — 14,4−15,2 В, минимальный ток — 2 А, максимальный ток — 25 А.
На правах рекламы.