Акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод» (ДАЗ) объявило тендер для дилеров по реализации готовой продукции в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Дилер должен будет реализовать 200 тысяч единиц аккумуляторных батарей ДАЗ в течение одного года.





Порядок направления тендерных предложений

Прием коммерческих предложений будет осуществляться с 10 по 20 сентября. Предложение должно быть утверждено руководителем организации и оформлено оригинальной печатью организации.

Адрес, куда необходимо отправить предложение: Джизак, промзона «А», АО «ЖАЗ».

Заявки принимаются с 8:00 до 17.00: с понедельник по пятницу.

Телефон: (+998) 97−794−58−54.

Почтовый индекс: 100130.





Требования к дилеру

По инфраструктуре:

склад — резервные площади для региональных дистрибьюторов (резервный склад в размере не менее 8% от годового плана продаж);

место хранения просроченной продукции должно соответствовать требованиям законодательства;

транспортное средство доставки продукции розничным торговцам — автомобили. Необходимы стоянки для них.

По финансовому положению:

форма 1−2 баланса, кредитная история;

100-процентная предоплата заказов;

ежемесячные и годовые объемы продаж согласовываются с администрацией ДАЗ;

бизнес-план на срок не менее одного года;

достаточный капитал для ведения бизнеса на основе 30-дневного цикла закупок.





По функциональным возможностям:

техническое оснащение и специальное расположение — устройства для зарядки и проверки аккумуляторов;

повышение квалификации — центр технического обучения JAZ;

FIFO.

По брендингу и маркетингу:

фирменный стиль и брендинг JAZ;

бюджет развития бизнеса;

управление бюджетом и продвижение дистрибуции;

надлежащее и четкое управление продажами и маркетинговыми проектами;

связь с маркетинговым отделом ДАЗ;

управление розничной сетью, механизация, брендинг, FIFO, технические потребности и гарантии для удовлетворения потребностей клиентов.





По техническому оборудованию:

прибор для оценки состояния аккумуляторной батареи — Midtronics-600 или аналог;

амперметр — Kyoritsu 2004;

характеристики зарядного устройства: номинальное напряжение — 12 В, зарядное напряжение — 14,4−15,2 В, минимальный ток — 2 А, максимальный ток — 25 А.

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