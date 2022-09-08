Акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод» (ДАЗ) объявило тендер для дилеров по реализации готовой продукции в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Дилер должен будет реализовать 200 тысяч единиц аккумуляторных батарей ДАЗ в течение одного года.


Порядок направления тендерных предложений

Прием коммерческих предложений будет осуществляться с 10 по 20 сентября. Предложение должно быть утверждено руководителем организации и оформлено оригинальной печатью организации.

Адрес, куда необходимо отправить предложение: Джизак, промзона «А», АО «ЖАЗ».

Заявки принимаются с 8:00 до 17.00: с понедельник по пятницу.

Телефон: (+998) 97−794−58−54.
Почтовый индекс: 100130.


Требования к дилеру

По инфраструктуре:

  • склад — резервные площади для региональных дистрибьюторов (резервный склад в размере не менее 8% от годового плана продаж);
  • место хранения просроченной продукции должно соответствовать требованиям законодательства;
  • транспортное средство доставки продукции розничным торговцам — автомобили. Необходимы стоянки для них.

По финансовому положению:

  • форма 1−2 баланса, кредитная история;
  • 100-процентная предоплата заказов;
  • ежемесячные и годовые объемы продаж согласовываются с администрацией ДАЗ;
  • бизнес-план на срок не менее одного года;
  • достаточный капитал для ведения бизнеса на основе 30-дневного цикла закупок.


По функциональным возможностям:

  • техническое оснащение и специальное расположение — устройства для зарядки и проверки аккумуляторов;
  • повышение квалификации — центр технического обучения JAZ;
  • FIFO.

По брендингу и маркетингу:

  • фирменный стиль и брендинг JAZ;
  • бюджет развития бизнеса;
  • управление бюджетом и продвижение дистрибуции;
  • надлежащее и четкое управление продажами и маркетинговыми проектами;
  • связь с маркетинговым отделом ДАЗ;
  • управление розничной сетью, механизация, брендинг, FIFO, технические потребности и гарантии для удовлетворения потребностей клиентов.


По техническому оборудованию:

  • прибор для оценки состояния аккумуляторной батареи — Midtronics-600 или аналог;
  • амперметр — Kyoritsu 2004;
  • характеристики зарядного устройства: номинальное напряжение — 12 В, зарядное напряжение — 14,4−15,2 В, минимальный ток — 2 А, максимальный ток — 25 А.

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