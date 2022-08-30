Учебный год в общеобразовательных школах Самарканда начнется 19 сентября, сообщила пресс-служба Управления народного образования Самаркандской области.

В управлении объяснили это решение целями поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности в местах проведения саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, саммит пройдет 15−16 сентября в Самарканде.

Недостающие учебные часы школьники Самарканда восполнят в течение учебного года за счет каникул, уточнили в управлении.