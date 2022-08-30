Президент Шавкат Мирзиёев в связи с 31-й годовщиной независимости Узбекистана наградил медалью «Шухрат» 14 граждан, перешагнувших 100-летний возраст (по одному в каждом регионе страны). Такое награждение долгожителей производится в преддверии праздника ежегодно.

Список награждённых