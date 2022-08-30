Президент Шавкат Мирзиёев в связи с 31-й годовщиной независимости Узбекистана наградил медалью «Шухрат» 14 граждан, перешагнувших 100-летний возраст (по одному в каждом регионе страны). Такое награждение долгожителей производится в преддверии праздника ежегодно.

Список награждённых

  1. Абдурасулов Абдуллажон — Асакинский район, Андижанская область;
  2. Алламова Кизларгул — Янгибазарский район, Хорезмская область;
  3. Бекбергенова Базар — Нукус, Республика Каракалпакстан;
  4. Джалилова Хелчахон — Наманган, Наманганская область;
  5. Зулимова Суйма — Зарбдорский район, Джизакская область;
  6. Куролов Холмурод — Дангаринский район, Ферганская область;
  7. Маркабаева Разаван Хасраевна — Алмалык, Ташкентская область;
  8. Муслимова Хамро — Кызылтепинский район, Навоийская область;
  9. Олимова Улуг — Ургутский район, Самаркандская область;
  10. Тохиров Шенна — Шахрисабзский район, Кашкадарьинская область;
  11. Усаметова Кундуз — Мирзо-Улугбекский район, Ташкент;
  12. Фозилова Салима — Шафирканский район, Бухарская область;
  13. Хаккулова Янглиш — Хавастский район, Сырдарьинская область;
  14. Холиярова Бибигул — Ангорский район, Сурхандарьинская область.
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