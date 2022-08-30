Президент Шавкат Мирзиёев в связи с 31-й годовщиной независимости Узбекистана наградил медалью «Шухрат» 14 граждан, перешагнувших 100-летний возраст (по одному в каждом регионе страны). Такое награждение долгожителей производится в преддверии праздника ежегодно.
Список награждённых
- Абдурасулов Абдуллажон — Асакинский район, Андижанская область;
- Алламова Кизларгул — Янгибазарский район, Хорезмская область;
- Бекбергенова Базар — Нукус, Республика Каракалпакстан;
- Джалилова Хелчахон — Наманган, Наманганская область;
- Зулимова Суйма — Зарбдорский район, Джизакская область;
- Куролов Холмурод — Дангаринский район, Ферганская область;
- Маркабаева Разаван Хасраевна — Алмалык, Ташкентская область;
- Муслимова Хамро — Кызылтепинский район, Навоийская область;
- Олимова Улуг — Ургутский район, Самаркандская область;
- Тохиров Шенна — Шахрисабзский район, Кашкадарьинская область;
- Усаметова Кундуз — Мирзо-Улугбекский район, Ташкент;
- Фозилова Салима — Шафирканский район, Бухарская область;
- Хаккулова Янглиш — Хавастский район, Сырдарьинская область;
- Холиярова Бибигул — Ангорский район, Сурхандарьинская область.