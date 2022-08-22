Бархатный сезон не за горами. Это значит, что многих ждут море, пляж и незабываемые эмоции. Специально для своих мобильных абонентов, отправляющихся в Египет и ОАЭ, UZTELECOM запускает роуминг-пакеты на 1 и 30 дней с необходимым количеством ресурсов для комфортного общения.

В любой поездке необходимо оставаться на связи, хотя бы для первичной коммуникации с близкими и родными. Зачастую подключение новой SIM-карты локальных операторов обходится довольно недешево и занимает время. Для этого можно подключить дневной роуминг-пакет, который включает в себя 500 Mб и 10 минут голосового общения. Со скидкой 90% эта опция будет стоить 30 тысяч сумов в день.

Дневные роуминг-пакеты работают по системе автопродления. После активации дневной пакет будет автоматически продлен на следующий день при наличии денежных средств на счету. Если потратить все ресурсы раньше, можно обновить свой пакет, активировав дополнительный. А если в планах более длительный отпуск, то оптимальным выбором может стать роуминг-пакет на месяц: 5 Гб мобильного трафика и 100 минут общения за 300 тысяч сумов со скидкой 90%.

Активировать акционные пакеты можно с помощью USSD-команды *188#, а также в мобильном приложении MyUZTELECOM.

Необходимо активировать услугу международного роуминга до момента вылета из Узбекистана.

Подробности можно узнать по ссылке.

Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.

Единый сall-центр: 1099.

Социальные сети UZTELECOM: utc.uz/scl

Telegram-бот: t.me/utc_uzbot

Сайт: uztelecom.uz

Техподдержка: utc.uz/00e17

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