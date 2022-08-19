Национальный оператор UZTELECOM по многочисленным просьбам жителей Узбекистана продлил срок действия акции «Подключи интернет и получи Wi-Fi роутер» до 31 декабря.

Теперь получить Wi-Fi роутер при подключении интернет-услуг от UZTELECOM можно на более выгодных условиях: при подключении услуг роутер может стать вашим уже через три месяца.

Например, при подключении тарифного плана YANGI-5 роутер переходит в собственность абонента уже через 3 месяца, на YANGI-4 — через 6 месяцев, на YANGI-3 — через 12 месяцев (расчетных периодов).

В рамках акции предоставляются абонентские устройства для подключения интернет-услуг по передовым технологиям FTTB и GPON (оптика), которые позволяют оказывать услуги с высоким уровнем качества и удовлетворять потребность в высокой скорости доступа в интернет.

Абонент получит роутер уже при подключении.

Также продолжает действовать акция «Еще больше скорости». Ее особенностью является увеличение скорости доступа на 18 часов в сутки — с 00:00 до 18:00 на тарифных планах YANGI-2, YANGI-3 и YANGI-4. Скорость в 100 и 200 Мбит/с (зависит от технологии подключения) теперь доступна почти весь день.

Подключиться к услугам UZTELECOM легко и быстро можно с помощью Telegram-бота, на официальном сайте провайдера или по телефону: 1090.

Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.

Единый сall-центр: 1084.

Социальные сети UZTELECOM: utc.uz/scl

Telegram-бот: t.me/utc_uzbot

Сайт: uztelecom.uz

Техподдержка: utc.uz/00e17

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