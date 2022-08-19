Al Beruniy International School (ABIS) всегда стремится к созданию новых возможностей для юного поколения и достижению великих вершин. На этот раз международная школа удивляет новой идеей в относительно новой отрасли — STEM. ABIS STEM Academy разрушает стереотипы стандартного теоретического образования, так как большая часть программы состоит из практики и проектов на основе международного стандарта образования Pearson Edexcel. Здесь студенты вовлечены в реальные кейсы, генерируют идеи и ищут пути их практического воплощения.





ABIS STEM Academy является техническим факультетом сети школ ABIS, и уже готов принять в свои стены будущих ученых и изобретателей. Совместно с узбекской космической компанией NazarX студенты ABIS работали над космическим аппаратом, который стал первым стартапом для студентов ABIS STEM Academy в лаборатории MarsLab, где студенты самостоятельно создали каждый элемент конструкции и код сенсоров.

Следующий проект, создаваемый в сотрудничестве с Министерством инновации в лице компании NazarX, уже находится в процессе разработки. Идея данного проекта посвящена актуальным на сегодняшний день устройствам — квадрокоптерам. Студенты 7−11 классов полностью вовлечены в техническую сборку летательных аппаратов, самостоятельно разрабатывают систему навигации и вид емкостных батарей для эффективного функционирования гаджетов. Весь процесс подготовки и сбора проходит в TEXNOPARK при Министерстве инноваций Узбекистана.





Студенты академии выдвинули идею уникального применения дронов, назвав проект Express Air Delivery. Цель — система скоростной доставки по всей стране. Для максимальной эффективности на них начнут устанавливать усовершенствованные солнечные панели. С данным изобретением ученики STEM Academy и представители NazarX посетят международный технический фестиваль TechnoFest в Турции и представят Узбекистан перед всем миром уже в августе.

Все инновационные изобретения и открытия студентов ABIS STEM Academy будут презентоваться на международных платформах STEM-проектов, и тем самым заявлять о юных ученых в мировом масштабе, расширять сеть научных коммуникаций. Также при успешной сдаче экзаменов Pearson Edexcel A-level выпускники смогут поступить без экзаменов в более 600 университетов мира.

Студенты ABIS STEM Academy — это поколение изобретателей и открывателей. В планах на следующие годы — проект усовершенствования космического реактивного двигателя путем эксперимента над топливным составом, что может в корне поменять технический подход к ракетостроению. Основываясь на амбициях молодых ученых ABIS, можно предположить, что STEM Academy запустит первую космическую ракету в Узбекистане.

Набор на учебный 2022−2023 год уже открыт.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 55−500−22−00, (+998) 90−350−05−75 (WhatsApp).

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