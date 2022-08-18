Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй половине дня 17 августа прибыл в город Джидду в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту имени Короля Абдулазиза лидера страны встретили руководители провинции Мекка, министр инвестиций Халид аль-Фалих и другие официальные лица.

Во дворце «Каср ас-Салам» в городе Джидде состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана с участием наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Затем стороны приступили к переговорам.

Они отметили активизацию контактов на разных уровнях, кроме того, регулярно проводятся заседания межправительственной комиссии и делового совета, растут объёмы товарооборота, создаются совместные предприятия.

В то же время страны располагают огромным потенциалом для того, чтобы вывести отношения на качественно новый уровень, прежде всего в торгово-экономической сфере, говорилось на встрече.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что его первый государственный визит в Саудовскую Аравию откроет для этого широкие возможности.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Отмечена необходимость создания ещё более благоприятных условий для наращивания контактов деловых кругов, увеличения объёмов, диверсификации структуры взаимной торговли. Одним из важных шагов в этом направлении станет введение для граждан Саудовской Аравии безвизового режима въезда в Узбекистан.

«Уверен, что сегодняшняя историческая встреча послужит мощным сигналом для обогащения нашего сотрудничества и укрепления деловых связей. Бизнесмены наших стран с нетерпением ждут результатов наших переговоров», — сказал Шавкат Мирзиёев. Президент пригласил ведущие саудовские компании принять активное участие в процессах приватизации коммерческих банков, крупных объектов промышленности и инфраструктуры Узбекистана.

Выражена обоюдная заинтересованность в наращивании партнёрства в области энергетики и нефтехимии. В настоящее время совместно с компанией ACWA Power начата реализация крупных энергетических проектов стоимостью 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Многообещающие перспективы имеет партнерство с компанией Sabic в химической отрасли, отмечается в сообщении.

Рассмотрены вопросы реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта, водоснабжения, развития электросетей, социальной сфере в регионах Узбекистана с участием Саудовского фонда развития.

С удовлетворением отмечено успешное проведение очередного заседания узбекско-саудовского делового совета. По его итогам подписаны соглашения и контракты более чем на 14 млрд долларов в энергетической, химической, электротехнической сферах, по развитию инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий, транспорта.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, переговоры показали совпадение взглядов и подходов Узбекистана и Саудовской Аравии «по ряду аспектов».

Выражена готовность к налаживанию диалога в области безопасности, к консолидированному содействию укреплению мира в Афганистане и восстановлению экономики этой страны.

Президент Узбекистана приветствовал получение Саудовской Аравией статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. По итогам переговоров состоялся обмен подписанными документами.

Принято совместное заявление о расширении отношений полномасштабного партнёрства между Узбекистаном и Саудовской Аравией.

На уровне правительств и министерств двух стран подписано 15 документов о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, таможенное дело, гражданская авиация, туризм, сельское хозяйство, здравоохранение, трудовые отношения и другие.

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