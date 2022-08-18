Утром 18 августа, в 9:40 в столичное управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на пятом этаже жилого восьмиэтажного дома по улице Кары Ниёзи в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место происшествия прибыли три пожарно-спасательных экипажа, уже в 9:58 огонь был ликвидирован.

От пожара пострадало 18−20 кв. м балкона, пламя также частично уничтожило домашнюю утварь. В результате оперативных действий спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры., отмечается в сообщении.

Погибших и пострадавших в этом происшествии не было. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер материального ущерба.

В 0:57 произошел ещё один пожар — в Яшнабадском районе. Горели 35 кв. м магазина косметики и 15 кв. м смежного офисного помещения на первом этаже многоэтажного дома на массиве Тузель.

К ликвидации пожара было привлечено четыре пожарно-спасательных экипажа и автокран. Потушить огонь удалось к 2:10.

В этом происшествии также никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.