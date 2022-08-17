В первом полугодии на 5935 должностных лиц наложено более 12,05 млрд сумов штрафов за нарушение трудового законодательства. Об этом говорилось на пресс-конференции Министерства занятости и трудовых отношений в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Всего за полгода в Минтруда поступило более 11600 обращений, связанных с трудовыми отношениями. Из них 6551 удовлетворено, еще по 4546 обращениям даны разъяснения.

Трудовые инспекции в течение полугода исследовали работу 14066 организаций и предприятий, при этом выявлено 41150 случаев нарушений трудового законодательства.

В судебные органы подано более 1000 исков по подобным вопросам, взыскано более 5 млрд ежемесячных заработных плат и других выплат.