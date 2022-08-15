Житель Гурленского района Хорезмской области Шерзод Юлдашев заявил об избиении и пытках в отделении внутренних дел в целях его принуждения к признанию употребления наркотиков. Видеозапись его обращения с фотографиями частей тела с синяками и следами предположительно удушения 12 августа опубликовало «Озодлик».

В обращении 34-летний мужчина говорит, что 4 августа друзья привезли его на свадьбу на машине некоего Уткира. Когда он вышел со свадьбы и сел в машину Captiva, то увидел там молодых людей, куривших марихуану. В это время появились сотрудники отдела уголовного розыска районного ОВД, которые забрали четырёх человек, бывших в машине, в отдел. По словам Юлдашева, у водителя машины в руках была бутылка с гашишем.

В ОВД четверых мужчин отвели в разные комнаты. Юлдашеву показали бутылку с гашишем и сказали, что она, по словам Уткира, принадлежит ему. Мужчина утверждает, что глава отдела угрозыска избивал и пытал его до утра, с перерывами примерно на час. Он показывает синяки в разных частях головы и на коленях.

5 августа Юлдашева и других отвезли на экспертизу, потом вернули в отдел и заявили, что он должен молчать о произошедшем. «Я никому не подчиняюсь. Захочу — посажу, захочу — освобожу», — цитирует он представителя отдела. Он заявил, что его заставили написать заявление о том, что к нему не применялось насилие. Потом его отпустили — без предъявления обвинений.

Вернувшись домой, Юлдашев почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, после чего его госпитализировали.

В феврале 2020 года Юлдашев был осуждён к лишению свободы на три года по статье 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение, провоз или пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в небольших размерах). Он признаёт, что совершил преступление и понёс заслуженное наказание.

По мнению мужчины, сотрудники ОВД применили к нему силу с целью завысить показатели своей работы, для чего была совершена «подстава». Юлдашев и его мать обратились с заявлением о произошедшем в прокуратуру. 8 августа мужчина прошёл судмедэкспертизу, которая подтвердила у него 11 телесных повреждений.

В тот же день, 12 августа, прокуратура Хорезмской области сообщила, что в прокуратуру района действительно поступило заявление Юлдашева и его матери, в котором говорится, что сотрудники ОВД применили силу к мужчине, и содержится просьба принять законные меры в отношении виновных сотрудников.

По фактам, описанным в заявлении, был произведён осмотр места происшествия, для подтверждения наличия телесных повреждений к Юлдашева была назначена судебно-медицинская экспертиза, а в отношении действий сотрудников ОВД — служебная проверка, сообщила прокуратура.

Гурленская прокуратура ведёт доследственную проверку, надзор над которой установила прокуратура области, отмечается в сообщении.

13 августа с официальным заявлением выступило УВД Хорезмской области. В нём говорится, что 4 августа поступило сообщение о том, что группа лиц употребляет наркотики в автомобиле перед кафе. Для проверки сообщения на место прибыли оперативные сотрудники районного ОВД, которые обнаружили в машине сосуд, предназначенный для употребления наркотических средств и вещество с сильным запахом, похожее на наркотик.

Пятерых находившихся в машине, включая Юлдашева, привезли в отдел внутренних дел. «Шерзод Юлдашев ранее был осуждён за преступление, связанное с незаконным провозом наркотических средств и, поскольку находится на учёте службы пробации ОВД района, близко знаком с сотрудниками ОВД района», — говорится в сообщении.

УВД области утверждает, что все пять человек в первую очередь были направлены на судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизу. По заключению последней, вещество, находившееся в салоне, является гашишем.

«Сегодня каждое лицо, доставленное в органы внутренних дел, регистрируется в установленном порядке. В дополнение к этому административное здание ОВД, в том числе комнаты для допроса, оборудованы камерами наблюдения, применение пыток в отношении допрашиваемых не допускается», — отмечается в заявлении.

«Кроме того, чтобы предотвратить выступление лиц, допрошенных в ОВД, с разными необоснованными заявлениями с целью избежания наказания, при освобождении задержанных из ОВД осуществляется их медицинское освидетельствование, в данной ситуации при медицинском освидетельствовании данных пяти лиц врачом было отмечено отсутствие у них телесных повреждений», — заявили в управлении.

«Заявление Ш. Юлдашева, распространённое через социальные сети, изучается органами прокуратуры для дачи правовой оценки», — отмечается в заявлении УВД области.