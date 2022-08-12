Гражданин Узбекистана, разыскиваемый органами внутренних дел за совершение кражи в особо крупном размере, задержан в США в результате совместных оперативных действий Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане и сотрудников американских компетентных органов, сообщила пресс-служба бюро.
В США было принято решение о выдворении разыскиваемого, и 11 августа узбекистанец в сопровождении офицеров Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) был доставлен в Международный аэропорт Ташкента и передан сотрудникам Интерпола Узбекистана.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане был задержан иностранный гражданин, объявленный Кыргызстаном по линии Интерпола в международный розыск по обвинениям в должностном подлоге и соучастии в контрабанде. Генеральная прокуратура рассматривает вопрос экстрадиции задержанного в Кыргызстан.
Анжела Мельникова
Крупные кражи расследуются, и правоохранительные органы, заинтересованы в поимке мошенников, сбежавших за рубеж. Но только, кражи “мелкого масштаба“, входят в категорию “висяк“, и они никому не интересны. Становится просто обидно от того, что шустрят только в отношении крупных краж, а простые люди, не получают возможности, вернуть свои украденные деньги и наказать мошенника.
UZBEKISTAN 24
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