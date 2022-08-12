Гражданин Узбекистана, разыскиваемый органами внутренних дел за совершение кражи в особо крупном размере, задержан в США в результате совместных оперативных действий Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане и сотрудников американских компетентных органов, сообщила пресс-служба бюро.

В США было принято решение о выдворении разыскиваемого, и 11 августа узбекистанец в сопровождении офицеров Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) был доставлен в Международный аэропорт Ташкента и передан сотрудникам Интерпола Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане был задержан иностранный гражданин, объявленный Кыргызстаном по линии Интерпола в международный розыск по обвинениям в должностном подлоге и соучастии в контрабанде. Генеральная прокуратура рассматривает вопрос экстрадиции задержанного в Кыргызстан.