Межведомственная тарифная комиссия при Кабинета министров Узбекистана 29 июля утвердила новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской теплоэлектростанцией Кибрайскому району.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов, теплично-парниковых хозяйств и предприятий «Иссиклик манбаи», составит 316 тысяч сумов за 1 Гкал (нынешний тариф — 275 000 сумов).

Тарифы включают НДС. Дата вступления новых тарифов в силу — 25 августа.