В обновленном приложении Pay Way стали доступны денежные переводы с российских Visa, MasterCard и «Мир» на Uzсard и Humo, ведь это не только выгодные, но и удобные международные переводы.

Перевод денег происходит с автоматической конвертацией.

Обязательно перед отправкой денег нужно пройти идентификацию в мобильном приложении Pay Way. Тогда у вас откроется уровень Gold и станут доступны денежные переводы с карты на карты и с узбекской карты на электронные кошельки.

После обновления можно добавлять в приложение карты Visa, MasterCard и «Мир» банков России.

Также можно быстро оплатить более 900 сервисов, покупки в интернет-магазинах, обучение, государственные услуги, а также услуги интернет-провайдеров и сотовых операторов Узбекистана, России, Казахстана, Молдавии, Украины и других стран.

В целях безопасности нельзя никому сообщать коды из SMS и трехзначный код с оборотной стороны карты. Платежные организации никогда не звонят и не спрашивают коды.

Телефон: (+998) 95−200−01−03.

Адрес: ул. Махтумкули, 136.

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