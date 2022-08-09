Компания Humans добавила новую бесплатную возможность перевода кешбэка. Любой пользователь может перевести накопления со своего кешбэк-счета другим клиентами без комиссий и ограничений. Механика ничем не отличается от традиционного денежного перевода — достаточно указать номер телефона получателя и обозначить сумму. Все кешбэк-переводы зачисляются мгновенно.

Опция дает ряд преимуществ. Например, можно копить кешбэк, объединившись с друзьями или близкими. Или, наоборот, переводить излишки — это актуально для активных пользователей Humans, которые совершают большой объем покупок по карте.

«Мы делаем сервисы экосистемы Humans максимально доступными — пользователи Humans могут звонить другу другу бесплатно и переводить деньги с Humans VISA на Humans VISA без комиссии. А теперь и переводить кешбэк тоже бесплатно. Например, вы оплачиваете покупки банковской картой Humans VISA, копите кешбэк от 2% за любую покупку, а потом переводите его родителям или ребенку, чтобы оплатить услуги связи. Так члены семьи смогут бесплатно пользоваться услугами Humans: общаться голосом или обмениваться сообщениями в мессенджере. Можно отправить кешбэк другу на оплату безлимитного трафика PUBG и рубиться вдвоем по сети без лимита. Это помогает сэкономить, облегчает жизнь и главное — учитывает реальные пожелания пользователей. И это по-человечески", — сказал Игорь Ким, директор по дистрибуции Humans Group.

Ранее компания Humans ввела кешбэк от 2% за любые покупки по карте Humans VISA. Также пользователи Humans ежедневно получают кешбэк за остаток на счете из расчета 35% годовых.

Подробности об условиях данной акции можно узнать по ссылке.

Humans.uz — суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги сотовой связи и витрину онлайн-платежей с функцией кешбэка. На июнь 2022 было активировано 750 тысяч банковских карт Humans VISA, а число активных пользователей сервисов Humans в Узбекистане превышает 2 млн человек. В настоящий момент в Узбекистане открыто 1134 точек продаж Humans.

Подробности о проекте — на сайте humans.uz.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Единый call-центр: 1234.

E-mail: natasha.ikonnikova@humans.net

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