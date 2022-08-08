Согласно новому исследованию российского аналитического агентства «ПромРейтинг», за первые шесть месяцев 2022 года Узбекистан произвел больше легковых автомобилей, чем Россия и занял лидирующую позицию среди автопроизводителей СНГ по объемам производства.

Как отмечает агентство, решившее составить рейтинг крупнейших по объемам производства автомобилей компаний стран СНГ, в пяти из девяти стран-членов Содружества независимых государства (СНГ) есть собственная автомобильная промышленность. В расчет взяты данные за 2021 и информация за первое полугодие 2022 года. По словам авторов исследования, поскольку за последние месяцы обстановка в мировой политике и экономике резко изменились, статистика 2022 года содержит в себе некоторые неожиданности.

В СНГ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Суммарная численность населения девяти государств — почти 250 млн человек. Это огромный рынок, хоть и не объединенный в рамках СНГ общим экономическим пространством. Только первые пять из перечисленных стран работают совместно на условиях единого таможенного и экономического пространства, поскольку являются членами и другой организации региональной интеграции — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако некоторые формы упрощенного внешнеторгового взаимодействия по отдельным категориям товаров и на особых условиях предусмотрены и внутри СНГ.





Развитая автомобильная промышленность исторически со времен СССР сложилась в России и Беларуси. За последние 25 лет с нуля крупные автопроизводства были взращены в Узбекистане и Казахстане. Также в Беларуси сформировалось производство легковушек. Небольшие автосборочные предприятия за последние годы возникли в Азербайджане.

«Стоит оговориться, что в последние годы крупнейший автопроизводитель Казахстана попал в ситуацию, в которой бизнес по производству сразу нескольких брендов пришлось закрыть. Сейчас статус лидера перешел от «Азия Авто» к «СарыаркаАвтоПром». Также отметим и подвешенное состояние ижевской площадки «АвтоВАЗа». На момент проведения исследования в медийном пространстве появилась информация о возможном переносе производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти", — отметили эксперты «ПромРейтинга».

Вот как соотносятся объемы производства легковых и легких коммерческих автомобилей в этих пяти странах по итогам 2021 года:

Россия — 1,4 млн. Узбекистан — 236 тысяч. Казахстан — 93 тысячи (с учетом грузовиков и автобусов). Беларусь — около 35 тысяч. Азербайджан — 2 тысячи.

По результатам 2021 года топ-10 крупнейших производителей легковых и легких коммерческих машин в СНГ выглядел так:

«АвтоВАЗ» (Россия) — 430 тысяч авто. UzAuto Motors (Узбекистан) — 236 тысяч. Hyundai Motor Manufacturing Rus (Россия) — 234 тысячи. «Автотор» (Россия) — 177 тысяч. Volkswagen Group Rus (Россия) — 118 тысяч. ГАЗ (Россия) — 117−127 тысяч авто: 65−75 тысяч легких коммерческих авто собственного бренда (точных данных нет) и 52 тысяч легковых VW и Skoda. Renault Россия (Россия) — 88 тысяч. Toyota Motor Manufacturing Rus (Россия) — 81 тысяча. «СарыаркаАвтопром» (Казахстан) — 60 тысяч с учетом грузовиков и автобусов. Nissan Motor Manufacturing Rus (Россия) — 45 тысяч.

«В первой половине 2022 года политическая и экономическая ситуация в Евразии по известным причинам радикально изменилась. Большая часть европейских и японских компаний приостановили работу в России на неопределенное время. Из-за недопоставки компонентов из-за рубежа сбился нормальный ритм производства автомобилей на автозаводах, принадлежащих национальным российским компаниям», — отмечено в отчете «ПромРейтинга».

Как отмечено в рейтинге агентства, флагман российского автопрома — «АвтоВАЗ» — не раскрывал данные о производстве автомобилей за период с января по июнь 2022 года, но по предположениям независимых экспертов, в указанном периоде компания на двух своих автозаводах собрала не более 80 тысяч машин, поскольку мощности «АвтоВАЗа» из-за срыва поставок компонентов большую часть времени с февраля и до начала июня простаивали.





Российский завод Hyundai простаивает по политическим причинам с начала марта, однако по итогам первых двух месяцев он смог выпустить около 40 тысяч машин.

По результатам выпуска машин на других автозаводах на территории России с начала 2022 года сведений мало.

По мнению экспертов «ПромРейтинга», в течение 2022 года автозаводы Узбекистана и Казахстана будут активно наращивать выпуск машин на своих конвейерах, поскольку они не обременены международными ограничениями, от которых в настоящее время страдают предприятия в России и Беларуси.

Кроме того, вызывает неподдельное уважение у экспертов «ПромРейтинга» грамотная инвестиционная политика UzAuto Motors. Компания вложила в производство автомобилей на новой платформе GM GEM на своих мощностях 620 млн долларов. С июля 2022 года на мощностях узбекской компании в Асаке стартовал массовый выпуск товарных образцов новейшего кроссовера Chevrolet Tracker, в начале 2023 года компанию ему составит седан Chevrolet Onix.

Авторы исследования считают, что география автомобильного производства в СНГ в ближайшие годы сильно изменится.

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