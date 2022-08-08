Brooklyn — современный жилой комплекс компании Marokand’s Sky, призванный удовлетворить все потребности будущих жильцов. В строительстве комплекса применяется принцип развитого жизненного пространства, где будут гармонично соединяться жилая, офисная и бизнес-зоны.

ЖК Brooklyn состоит из восьми зданий: шесть 20-этажных и два 9-этажных жилых блоков. Здесь найдутся квартиры под разные запросы: однокомнатные и студии — для тех, кто живет один, двух- и трехкомнатные — для маленьких и больших семей, а также пентхаусы на 17 и 18 этажах.





Локация в перспективном районе

Жилой комплекс Brooklyn расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Он находится между двумя станциями метро — «Буюк Ипак йули» и «Пушкинская», а также в пяти минутах от автобусной остановки. Такое расположение поможет быстро добраться до центра города и близлежащих районов.

Развитая инфраструктура района сделает жизнь будущих резидентов Brooklyn более удобной. Рядом с комплексом имеются три школы и три детских сада, две поликлиники, супермаркеты «Корзинка» и Tiin. Также на первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения с магазинами, кафе и прочим.





Обустроенная территория

Двор в Brooklyn спроектирован так, чтобы резиденты могли комфортно проводить здесь время, не выходя за территорию комплекса. Зеленые насаждения защитят от солнца и пыли, снизят загазованность воздуха и уровень шума.

Для детей во дворе ЖК Brooklyn предусмотрены летняя и зимняя детские площадки. Любители активного досуга оценят воркаут-зону и футбольное поле. А отдохнуть или провести время с близкими можно будет в уютных беседках.

Въезд на парковку комплекса осуществляется только со стороны улиц, поэтому во дворе не будет машин. Двухуровневая подземная парковка рассчитана на 750 мест, каждое из которых будет закреплено за резидентом ЖК Brooklyn.





Система круглосуточного наблюдения и охрана сделают проживание в ЖК Brooklyn безопасным. Придомовая территория комплекса будет закрыта для посторонних.

Свободная планировка квартир

Квартиры в ЖК Brooklyn продаются с предчистовой отделкой. Будущие владельцы смогут продумать планировку и интерьер жилья, преобразив его по своему вкусу. Потолки высотой 3,2 м обеспечат хорошую циркуляцию воздуха, а также помогут установить осветительные приборы на необходимом уровне.

Еще одно из преимуществ ЖК Brooklyn — панорамные окна. Из них открывается потрясающий вид городские пейзажи. Также панорамные окна визуально увеличат пространство и помогут наполнить комнату естественным светом.





Дополнительные услуги и выгодные условия приобретения

Компания Marokand’s Sky предоставляет дополнительные услуги для резидентов ЖК Brooklyn:

возведение перегородок;

услуги дизайнера;

ремонт «под ключ».

До конца лета в ЖК Brooklyn действует акция — скидка 10% при 100-процентной оплате или покупке в рассрочку. Стоимость 1 кв. м начинается от 7 млн сумов с учетом скидки.

Приобрести квартиры в жилом комплексе можно в рассрочку от 12 до 18 месяцев без переплат.

Телефоны: (+998) 97−262−00−02, (+998) 93−818−05−23.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Сайрам, 4-й проезд, 92.

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Instagram: @jk.brooklyn

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