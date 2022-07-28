На 1 июля 2022 года численность постоянного населения Узбекистана составила 35,6 миллиона человек, увеличившись с начала года на 332,1 тысячи, или на 2,1%, сообщил Государственный комитет по статистике.

В частности, численность городского населения достигла 18,1 миллиона человек (50,9% от общей численности населения), сельского — 17, миллиона человек (49,1%).

По численности постоянного населения Узбекистана дети младше трудоспособного возраста составили 31,6%, лица в трудоспособном возрасте — 57,2% и старше трудоспособного возраста — 11,2%.

При анализе состава постоянного населения по полу и возрастным группам среди мужчин дети до 4 лет составили наибольший показатель — 2 с небольшим миллиона человек. Среди мужчин доля 60−64-летних составила наименьшее число — 615,1 тысячи человек. Среди женщин наибольший показатель тоже составили девочки в возрасте до 4 лет — 1,9 миллиона человек, наименьшее количество женщин было причислено к возрастной группе 60−64-летних — 682,9 тысячи человек.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения Узбекистана составила 73,8 лет. Она равна 71,7 для мужчин и 75,8 — для женщин. Средняя продолжительность жизни для городской и сельской местности одинакова и составляет 73,8 лет.

Плотность населения

Плотность населения по стране составила 79,3 человека на один квадратный километр. Это на 1,7 человека больше, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года (77,6 человек на 1 кв. км в начале 2021 года).

В разрезе регионов наибольшая плотность населения составляет 6494,3 человека в Ташкенте, 763,7 — в Андижанской области, 581,5 — в Ферганской области, 397,8 — в Наманганской области, 242,7 — в Самаркандской области, наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области — 9,4, Каракалпакстане — 11,8, Бухарской области — 49,5, Джизакской области — 68,7 и Кашкадарьинской области — 120,4 человек.

Рождаемость

В январе-июне 2022 года было зарегистрировано 413,6 тысячи родившихся детей, что на 22,9 тысячи или 5,9% больше, чем за первую половину прошлого года.

Если рассматривать возраст отцов младенцев, рожденных за этот период, то 10,4% лиц находились в возрасте до 25 лет, 83,6% имели возраст 25−39 лет и 6% пребывали в возрасте 40 лет и старше. Возраст матерей у 37,9% новорожденных был до 25 лет, у 61,1% возраст составил 25−39 лет и у 1% младенцев матери находились в возрасте 40 лет и старше.

Смертность

В первом полугодии число умерших увеличилось примерно на 1200 (+1,5%) — до 80,9 тысячи умерших. Показатель смертности на 1000 населения составил 4,6 промилле и, по сравнению с 2021 годом, он не изменился

Из общего числа зарегистрированных за этот период смертей причины 56,2% (было 61,4%) составили болезни системы кровообращения, новообразования — 8% (9,4%), болезни органов дыхания — 9,4% (4,5%), несчастные случаи, отравления и травмы — 4,9% (5,7%), болезни органов пищеварения — 3,8% (4,9%), инфекционные и паразитарные заболевания (1,4%) и другие болезни — 16,3% (12,2%).

По возрастным группам за январь-июнь 2022 года 17,7% умерших составила молодежь до 20 лет, 20−59 лет — 24,8%, а лица в возрасте 60 лет и старше — 57,5%.

Браки и разводы

В январе-июне зарегистрировано 108,9 тысячи браков, что на 10,1 тысячи или 8,5% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Разводов стало больше на 5,1 тысячи или 26,2% — 24,6 тысячи. Среди разведенных в этот период 23,8% были бездетными, 52,8% разведены с одним ребенком и 23,4% — с двумя и более детьми.

Средний возраст разведенных мужчин составил 39,8 лет, женщин — 33,5 лет. Наибольшая доля разводов приходится на возраст до 35 лет, что составляет 50,5% всех

разводов.

Миграция

Общее количество прибывших за первое полугодие составило 111,3 тысячи человек, в том числе 110,4 тысячи из них прибыли из других регионов Узбекистана, выходцы из-за рубежа составили 864 человека. Общая численность выбывших достигла 111,9 тысячи человек, в том числе 110,5 тысячи из них выбыли в другие регионы, 1404 человека — в зарубежные страны. Сальдо миграции составило минус 540 человек.

Наибольшая доля прибывших на постоянное проживание из-за рубежа в Узбекистан (в % к их общему количеству) приходится на прибывших из Казахстана (34,8%, или 301 человек), России (29,9%, или 258 человек) и Таджикистана (8,2%, или 71 человек). На Кыргызстан приходятся 6% прибывших (52 человек), Туркменистан — 1,6% (14 человек), другие страны — 19,5%.

Наибольшая доля выбывших на постоянное проживание из Узбекистана приходится на Казахстан (64,2%, или 902 человека) и Россию (30%, или 421 человек). В Таджикистан выбыли 1,6% человек (22 человек), Кыргызстан и Туркменистан — по 1% (по 14 человек), другие страны — 2,2%.