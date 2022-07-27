Тянь-шаньский бурый медведь попал в объектив фотоловушки, установленной сотрудниками Гиссарского государственного заповедника. Видео опубликовала пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Этот хищник занесен в Красную книгу Узбекистана. Места обитания тянь-шаньского бурого медведя — горы Памира, Тянь-Шаня, Гималаев и Гиссара.

На днях Госкомэкологии опубликовал еще одно видео с туркестанской рысью, также снятое фотоловушкой в Гиссарском заповеднике.

Туркестанская рысь занесена международную и узбекистанскую Красную книгу, считается редким видом. Обитает в высокогорной части Западного Тянь-Шаня (Угам, Пскем, Чаткал) и Памиро-Алая (Туркестан, Гиссар, Кохитанг).

За пределами Узбекистана туркестанская рысь встречается в других странах Центральной Азии, а также Монголии, Западном Китае, Афганистане, Пакистане и Северной Индии.