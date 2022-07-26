Дети — граждане Узбекистана, лишённые родительской опеки и нуждающиеся в помощи, 25 июля вернулись в Узбекистан, сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека (омбудсмана).

На основании постановления правительства Узбекистана была сформирована рабочая группа из сотрудников органов внутренних дел, Министерства здравоохранения Узбекистана, посольства Узбекистана в России для возвращения на родину несовершеннолетних, оставшихся без присмотра в иностранном государстве.

«Члены рабочей группы выяснили, где в разных городах России содержатся дети, каково состояние их здоровья, и собрали необходимые документы. Каждый ребёнок был осмотрен специалистами Министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

Детский омбудсман Алия Юнусова связалась с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой с просьбой помочь в организации вывоза детей на родину.

Сперва детей доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево» в Москве, а затем вернули в Узбекистан.

Как отмечается в сообщении, дипломатические учреждения Узбекистана за рубежом ведут учет детей — граждан Узбекистана, находящихся без сопровождения попечителей за границей, и принимают меры к их возвращению. Вопросы возвращения этих детей решаются на основании международных договоров Узбекистана.