Повышение инновационного потенциала промышленности строительных материалов рассматривается в качестве важного фактора социально-экономического развития Узбекистана, что дает свои весомые результаты.

В указе президента Узбекистана от 9 июня 2021 года «О дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов» определены все организационно-практические механизмы повышения на новый уровень сферы производства строительных материалов. Разработаны система управления и адресная стратегия, направленные на повышение экономической эффективности предприятий, усиление производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.

В результате работы, осуществленной «Узпромстройбанком» в соответствии с настоящим указом, по состоянию на 1 июля 2022 года произведено строительных материалов на 14,4 трлн сумов — это на 1,9 трлн сумов больше по сравнению с 2021 годом. Из них продукция на 459 млрд сумов поставлена потребителям в рамках программы локализации. Намеченные на 2022 год целевые показатели по развитию отрасли выполнены с превышением. При этом особое значение имеет то, что освоены иностранные и отечественные инвестиции в объеме 560 млн долларов.





В 2022 году в сфере предусмотрена реализация 420 инвестиционных проектов на 1,8 млрд долларов, в том числе за счет собственных средств инициаторов проектов — 642 млн долларов, банковских кредитов — 473 млн долларов, иностранных инвестиций — 708 млн долларов. Планируется производство отраслевыми предприятиями продукции на 27,6 трлн сумов и создание посредством этого 15 533 новых рабочих мест.

До сегодняшнего дня совместно с коммерческими банками профинансирован 181 проект стоимостью 995 млн долларов, из них за счет собственных средств — 403 млн долларов, банковских кредитов — 422 млн долларов, иностранных инвестиций — 170 млн долларов. Задействовано 87 проектов.





В частности, «Узпромстройбанком» профинансирован проект ООО «Водий пласт про», начавший работу в Андижанской области по производству труб с годовой мощностью 50 000 м труб стоимостью 3 млн долларов. При финансовой помощи Xalq banki задействован проект с годовой мощностью производства 1 млн тонн цемента стоимостью 50 млн долларов — ООО GSR Building Materials, организовавший 200 новых рабочих мест на данной территории. Профинансирован проект частного предприятия Qarshi Conch Cement в Кашкадарьинской области с годовой мощностью производства 1,2 млн тонн цемента, общей стоимостью 150 млн долларов. Также ряд перспективных проектов получил финансовую поддержку «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

До конца 2022 года банками предусмотрено выделение кредитов еще на 46 проектов на сумму 43,7 млн долларов. Проектами намечается производство цемента (17,6 млн тонн), строительного стекла (32 млн кв. м), керамических плиток (24 млн кв. м), гипсокартона (73 млн кв. м), обоев (3 млн рулонов) и другой продукции.





Такие системные реформы в сфере, как повышение эффективности производства, модернизация, техническое и технологическое обновление предприятий отрасли, внедрение передовых технологий в процесс глубокой переработки местного сырья, вносят вклад также и в развитие экспортно-импортных операций в индустрии строительных материалов.

В частности, в первой половине 2022 года объем экспорта продукции и услуг в отрасли составил 267 млн долларов. Намеченный плановый показатель выполнен на 114,7%. Этот показатель свидетельствует о том, что продвижение строительных материалов на внешний рынок выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 118,2 млн долларов или в 1,8 раза.

Вместе с тем импортировано строительных материалов на 277 млн долларов. Данные операции по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшились на 14,5 млн долларов.





Вышеприведенным указом президента Узбекистана в целях полного использования возможностей освоения сырьевой базы нерудных минералов страны определена специализация 24 районов (городов) на производство строительных материалов, создание малых промышленных зон для реализации проектов по производству строительных материалов с выделением необходимых земельных участков на данных территориях.

В настоящее время составлен перечень 58 проектов стоимостью 150,9 млн долларов, из них 89,6 млн долларов — банковские кредиты. Средства планируются к реализации в специализированных районах.

В Сариасийском районе начата строительная работа по созданию малой промышленной зоны.

До конца 2022 года в остальных семи районах совместно с территориальными хокимиятами будет продолжена работа по созданию индустриальных зон.





Наряду с этим усилия в деле развития сферы строительных материалов нашли свое отражение также в деятельности Школы предпринимателей.

В данном центре, организованном «Узпромстройбанком» совместно с Ассоциацией «Узпромстройматериалы», внедрена система оценки квалификации слушателей, а также национальная система квалификации.

Совместно с университетом Малтепе (Турция) налажено обучение 400 представителей сферы в год. В центре за минувшие учебные сезоны около 140 представителей широкой общественности повысили свои знания и квалификацию, получили специальные сертификаты. В настоящее время объявлен прием на восьмой сезон в Школу предпринимателей.

На правах рекламы.