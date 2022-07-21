Программа Консультативной встречи глав государств Центральной Азии началась 20 июня вечером. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывшие в этот день в город Чулпан-Ату на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане, приняли участие в неформальной встрече с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба лидера Узбекистана.

Главы государств вместе посетили этнокультурный центр «Номад», говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

Далее президенты перешли на аллею ремесленников, где в юртах с внутренним убранством были представлены национальные обычаи и традиции кыргызского народа, мастерские ремесленников по изготовлению изделий ручной работы: национальных музыкальных инструментов, национальных ковров «кийиз» и «шырдак».

Главам государств также продемонстрировали этнокультурные игры с элементами традиционной охоты «салбуурун», «кыз куумай», а также представления с участием каскадеров и трюкачей.

Фото

Фото ниже: пресс-служба президента Узбекистана













Фото ниже: пресс-служба президента Кыргызстана

Фото ниже: пресс-служба президента Казахстана





На следующий день, 21 июля, прошла официальная программа саммита, а также двусторонние встречи. «Газета.uz» подробно освещала все выступления глав государств, ссылки на них внизу страницы в разделе «Материалы по теме».

Фото ниже: пресс-служба президента Узбекистана

Затем в культурном центре «Рух Ордо» состоялся официальный прием от имени президента Кыргызстана для лидеров стран Центральной Азии. Для высоких гостей была представлена концертная программа, главам государств также показали представление «Торжество Дружбы».

Фото ниже: пресс-служба президента Таджикистана





Фото ниже: пресс-служба президента Кыргызстана





Вечером 21 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.