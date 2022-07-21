Министерство энергетики Узбекистана прокомментировало отключения электроэнергии, возникающие из-за аномальной жары.

«Во всех регионах нашей республики в результате аномального повышения температуры воздуха трансформаторные пункты и кабельные сети местами испытывают увеличение нагрузки потребления, что приводит к неисправности», — говорится в сообщении.

Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций по стране создано 227 специальных противоаварийных бригад, работающих в круглосуточном режиме.

«Неполадки в электроснабжении немедленно устраняются силами специальных бригад», — отметили в Минэнерго.