В Стратегии реформирования банковской системы Узбекистана на 2020−2025 годы особое место занимают вопросы повышения кадрового потенциала, в частности, совершенствования корпоративной стратегии управления кадрами, внедрения системы непрерывного обучения кадров, осуществления при этом сотрудничества с ведущими зарубежными банками и консультантами.

Согласно стратегии, требуются широкое внедрение в систему банка информационных и финансовых технологий на основе современных сервисных решений, обеспечение на должном уровне информационной безопасности, создание программного обеспечения, основанного на оказании онлайн-услуг.

В системе «Узпромстройбанка» уделяется большое внимание двум данным направлениям, поэтому банком были открыты современные учебный и IT-центры с новой целью и задачами.





«На каждом этапе развития человеческий фактор не утрачивает свою актуальность. Даже в нынешнем процессе цифровизации любое новшество происходит с непосредственным участием кадров. Поэтому в процессе трансформации банковской системы мы старались значительно усовершенствовать систему и условия управления также в данных двух направлениях», — сказал выступивший на церемонии открытия председатель правления АКБ «Узпромстройбанк» Сахи Аннакличев.

На первом этаже здания расположен учебный центр, на втором — IT-центр. Оба этажа построены в современном архитектурном стиле, кабинеты оснащены технологическими средствами, мебелью и инвентарем. Создана спортивно-оздоровительная комната.





Учебный центр имеет кабинет учителей, лекционный зал, библиотеку с книжным фондом более тысячи книг, в IT-центре помимо кабинетов программистов, менеджеров, серверной комнаты также имеются помещения для проведения переговоров.





«Основная цель учебного центра заключается в повышении уровня профессиональной подготовки банковских работников, внедрении механизмов постоянного совершенствования персонала для достижения стратегических и операционных целей. Кроме того, будет развита система внутренней и внешней подготовки банковских работников, расширена система дистанционного образования, разработана система оценки сотрудников. Совместно с отечественными и зарубежными вузами и рядом международных организаций будут проводиться научно-практические семинары и тренинги по различным учебным программам», — сказала руководитель учебного центра АКБ «Узпромстройбанк» Озода Саидкаримова.

Кроме того, будут разработаны программы, направленные на командную работу сотрудников, дальнейшее улучшение психологической среды в коллективе, а также на ускорение их адаптации к работе и должности. У них будут более развиты навыки soft и hard skills.

«Поскольку деятельность работников нашей структуры направлена в основном на программирование, создание приложений, цифровизацию банковских бизнес-процессов и создание новых цифровых услуг для клиентов, важное значение имеет создание для них всесторонне благоприятной творческой атмосферы. Теперь в IT-центре специалисты из группы программистов будут осуществлять деятельность в современной среде со своеобразным дизайном. Это, в свою очередь, имеет важное значение в своевременном и эффективном выполнении задач, возложенных на нас в процессе автоматизации бизнес-модели банка", — сказал директор департамента информационных технологий АКБ «Узпромстройбанк» Аброр Кенжаев.





В IT-центре осуществляют деятельность группы Agile. Они наряду с оказанием содействия запуску новых проектов и услуг, внедряемых в системе банка, также создают программные продукты исходя из стратегических задач учреждения. В частности, в настоящее время члены группы работают над проектами разработки программы CRM, внедрения в практику кредитного конвейера, переподготовки риск-модели.

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