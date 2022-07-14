17−22 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана, сообщил Узгидромет.

В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:

по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям до +44…+47 градусов;

по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям до +42…+45 градусов;

по областям Ферганской долины до +41…+43 градусов.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с пыльным позёмком. В отдельных районах возможны порывы до 22−25 м/с.