В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора зарубежного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои. Очередной гость проекта — Азамат Тоштемиров, старший инженер-программист компании Mastercard.

Азамат Тоштемиров родился в Наманганской области в 1990 году. Окончил Туринский политехнический университет в Ташкенте. Трудовую деятельность начал в компании GM Uzbekistan, где работал сначала программистом, а затем коммерческим агентом. Следующим местом работы стало управление маркетинга, мониторинга и развития торговли АО UzAuto Motors. С 2020 по 2021 год являлся ведущим научным сотрудником в Научно-практическом центре внедрения инновационных разработок (SP-Center) при Министерстве инноваций Узбекистана. В настоящее время учится в магистратуре Международного университета Махариши в США, а также занимает должность старшего инженера-программиста в компании Mastercard.

— Расскажите о своей жизни до отъезда за границу.

— Я впервые побывал за границей в 31 год. К этому возрасту успел поработать в самых разных сферах. Начинал с продажи пакетов на рынке, торговал куртом. Поскольку я учился в Наманганском колледже искусств, часто подрабатывал на свадьбах. Планировал оставаться певцом до 35 лет. Думал, что потом меня уже никто на свадьбу не позовёт.

Тогда я мечтал построить собственный магазин, купить специальную машину для доставки продуктов, себе «Нексию». Но однажды во время моего первого поста в месяц Рамадан я наелся всего одним куском хлеба и понял, что в жизни есть вещи намного важнее, чем что-то материальное.

Примером для подражания стал для меня Эркин-ака из нашей махалли. Он был сыном простого учителя математики и смог стать программистом. Его знания принесли пользу многим людям. Я смотрел на него и понимал: если смогу правильно реализовать свой талант, буду усердно работать, то всегда смогу заработать и помогать своим близким. Так я решил пойти в IT-сферу.

— Вы окончили Туринский политехнический университет в Ташкенте. Чему самому ценному вы там научились?

— Считаю, что поступление в этот университет — лучшее решение в моей жизни. Если изучить IT-вакансии, то можно увидеть среди обязательных требований такие навыки, как Algorithms & Data Structures (алгоритмы и структуры данных), System Design (дизайн-системы). Крупные компании ждут от кандидатов хорошего знания Operating System (операционных систем). Эти знания я получил в бакалавриате Туринского политехнического университета.

Учился по направлению «Информационные технологии в промышленности и системы автоматического управления». В основном, изучал языки программирования C и Java, алгоритмы и операционные системы.

Самое ценное, чему я научился в вузе, — это умение справляться со стрессом и быстро усваивать большое количество информации за короткий промежуток времени. Могу сказать, что итальянская система образования, которая у нас была, гораздо сложнее американской.

— Что вы думаете о системе образования в Узбекистане?

— Наши вузы уделяют большое внимание порядку, дисциплине. Например, они требовательны в вопросе единой формы. Поскольку я не учился в государственном вузе, таких строгих правил на себе не ощущал. В Туринском университете было больше свободы. В приоритете — хорошо учиться, успешно сдать экзамен. Насчёт других университетов ничего сказать не могу.

Что касается студентов, то в Узбекистане большинство учится ради оценок. В моём вузе тех, кто вкладывал душу в учёбу, было очень мало.

— После окончания университета вы работали в компании UzAuto Motors. Чем вы там занимались?

— Компания предоставляла гранты для 20 студентов Туринского политехнического университета. Одним из получателей стал я. На работу в UzAuto Motors я устроился благодаря этому же гранту.

В UzAuto Motors я работал коммерческим агентом в одном из стратегических отделов компании — по продаже запчастей. Потом меня перевели в отдел продаж. Моя работа заключалась в управлении продажами и контроле очереди.

— В течение года вы занимали должность ведущего научного сотрудника SP-Center при Министерстве инноваций. Чем отличается работа в государственном секторе от частного?

— В качестве ведущего научного сотрудника я работал над смежными проектами в аэрокосмических лабораториях и по управлению беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, участвовал в обсуждениях государственных программ в области искусственного интеллекта.

Одним из руководителей центра был человек с опытом работы в США и Канаде, поэтому работать с ним было легко. Мы вовремя приходили и уходили. Случаев, когда нас заставляли задерживаться в офисе, не было.

В Узбекистане очень мало хороших предпринимателей, работающих в частном секторе. Они есть в IT-сфере, но, к сожалению, не умеют создавать проекты глобального масштаба. Если бы отечественные предприниматели занимались аутсорсингом за границей, как это делает Бобур Акилханов (IT-предприниматель, живет в США — ред.), частный сектор развивался бы намного лучше и вышел за пределы внутреннего рынка.

По этой причине в нашей стране под словом «карьера» чаще всего понимают государственную работу, а не большие компании вроде Google и Amazon, как это принято в США.

— Как вы поступили в Международный университет Махариши в США?

— В мае 2021 года я посмотрел на YouTube видео про Кремниевую долину. В съёмках принял участие мой товарищ Фаррух Хабибуллаев, которого я не видел уже пять лет. Он рассказывал о своей работе в Amazon. Я написал ему в Facebook и спросил, как он там оказался, что для этого сделал. Фаррух ответил, что поступил на учёбу в Махариши.

Информацию о поступлении я нашёл на сайте университета. Прошёл два собеседования, включая техническое. О том, есть ли у меня сертификат IELTS, даже не спросили. Затем прошёл ещё одно собеседование на английском языке, аналогичное тому, какие проводятся в американских компаниях. Меня зачислили.

В Махариши я учусь по направлению Computer Science (компьютерные науки). Система обучения устроена так, что восемь месяцев вы учитесь очно, в самом университете, и год дистанционно. Все занятия, промежуточные экзамены проводятся онлайн.

Я окончу университет и получу степень магистра в феврале 2023 года.

Из личного архива Азамата Тоштемирова.



— Расскажите, как вы устроились на работу в компанию Mastercard? Чем вы там занимаетесь?

— Преимуществом университета Махариши было то, что после восьми месяцев обучения можно выйти на работу на полную ставку. Я разослал своё резюме более чем в 100 компаний. На моё письмо откликнулись 50 организаций. В 20 из них я смог дойти до финального этапа. В итоге мне поступило предложение от двух компаний. Одной из них была Mastercard, куда я устроился старшим программистом.

Здесь я работаю над Android-версией приложения ID app. Это электронный кошелёк, который является конкурентом для таких платформ, как Google wallet и Apple wallet. По сути, это хранилища личных данных, например, копии паспорта, водительского удостоверения.

Я пишу фреймворки для других Android-разработчиков, добавляю в программу дополнительный функционал, делаю обзоры кода, улучшаю его качество и скорость, исправляю ошибки, обсуждаю глобальные и локальные изменения в проекте с другими членами команды.

— Что было для вас самой большой мотивацией, прежде чем вы отправились за границу?

— Когда я был в Узбекистане, я находил и читал интервью узбекских программистов, которые живут и работают за рубежом. Это стало большой мотивацией для меня.

Сыграло роль и то, что к 30 годам я достиг все финансовые цели, которые перед собой ставил. Мне нужны были новые челленджи.

— Эта мотивация до сих пор с вами или появилась новая?

— Да, она всё ещё со мной. У меня есть желание поработать в таких компаниях, как Google и Facebook, набраться опыта, находясь в той среде. Оказавшись в Штатах, я очень удивился, когда увидел, какие программы пишут мои друзья, работающие в этих компаниях, какая атмосфера царит в их коллективе.

Например, мой друг из Google работает над программой для написания операционной системы для автомобиля Audi. Когда я увидел, как он использует low-level programming (низкоуровневое программирование), то, мягко говоря, был в шоке. Планирую заняться изучением low-level programming после того, как освою глобальное программирование на своём нынешнем рабочем месте.

— Как вы думаете, насколько изменилось ваше мировоззрение после того, как вы уехали из Узбекистана?

— В США я многому научился. Соотечественники, которых я здесь встречал, ведут идеальный образ жизни, как в фильмах: они придерживаются work-life balance (баланса между работой и личной жизнью), проводят много времени с семьей, часто путешествуют, ходят на рыбалку, занимаются спортом.

Я также разговаривал с людьми из неразвитых и развитых стран, замечал огромную разницу между ними. Если первые, в основном, обсуждают политику и религию, то вторые — личный и профессиональный рост, планирование будущего дохода, например, каким он должен быть через пять лет.

Увидев всё это, я понял, что должен делать свою работу лучше.

— Как ваша семья отнеслась к вашим планам переехать за границу?

— Сначала они подумали, что я не вернусь, поэтому не отпускали меня. После того, как я рассказал им о своих мечтах, планах и о том, какие проекты смогу реализовать после возвращения в Узбекистан, мне дали добро.

— Какие у вас планы на будущее?

— Хочу набраться знаний, повысить уровень своей компетентности в крупных компаниях, а затем вернуться в Узбекистан. Думаю, что, находясь в Ташкенте, продолжу работать с какой-нибудь американской компанией.

— Что бы вы посоветовали своим сверстникам и молодым людям из Узбекистана, желающим учиться за рубежом?

— В сфере IT не существует понятия «поздно». Если вы хотите стать программистом или освоить другую специальность, учитесь. Хочу отметить, что эта сфера не столько для умных, сколько для терпеливых.

Своим соотечественникам помладше, желающим поехать в США, я бы посоветовал для начала выучить язык и набраться опыта. Здесь тяжело устроиться на работу, проходить собеседования. Сейчас в интернете есть вся необходимая информация, но чтобы воспользоваться ей, понадобится знание английского языка.

Блиц

— Вам трудно рано вставать по утрам?

— Да, очень тяжело.

— О чем вы сожалеете больше всего?

— Я младший ребенок в семье. Среди всех детей я тот, кто меньше всего видит родителей и кому большего всего недостает их любви и внимания.

— Если бы вы могли вернуться на 10 лет назад, какую ошибку вы бы не повторили?

— Не начал бы курить.

— Где и как вы видите себя через пять лет?

— Вижу себя в родной махалле, родительском доме. Лежу на айване и пишу код для очередной программы. Ещё часто представляю, как путешествую по миру вместе с мамой и папой.

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы у нее попросили для Узбекистана?

— К сожалению, я не верю в существование золотой рыбки.