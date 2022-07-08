В Ташкенте прошел турнир по большому теннису серии Junior World Tennis Series (JWTS) среди возрастных групп U-12, U-14, U-16. В нем приняли участие талантливые молодые мастера ракетки Узбекистана, Казахстана и Пакистана. На турнире участники провели бескомпромиссную борьбу не только за призовые места, но и за право участия в сборах, проводимых в Испании. Путь к тренировкам на испанских кортах начался с ташкентских полей.





В первом туре двухнедельного международного турнира, организованного при спонсорстве АО «Узнацбанк», приняли участие более 50 спортсменов, а во втором туре за победу на корт вышли более 70 спортсменов.





«Впервые в нашей стране проект JWTS реализуется совместно с Германией. Проект был разработан с целью развития тенниса в Центральной Азии. Эти соревнования очень важны для спортсменов Центральной Азии тем, что позволяют теннисистам выйти на европейский этап. Известно, что европейская и американская школы тенниса сильны. А эти связи помогают спортсменам совершенствовать свое мастерство. Все с большим энтузиазмом вступили в борьбу за победу, поскольку соревнования открывают перед юношами и девушками большие возможности. В связи с этим хочу выразить благодарность АО «Узнацбанк», который вносит свой достойный вклад в развитие тенниса и организацию соревнований", — сказала генеральный секретарь Федерации тенниса Узбекистана Ирода Туляганова.





Матчи среднеазиатской серии среди подростков прошли в напряженной конкуренции. По итогам соревнований первое место среди юношей до 12 лет занял Саидамир Икромов, второе — Камрон Икромов, третье — Махмуд Бекназаров. Среди спортсменов до 14 лет в число победителей и призеров вошли Ахмаджон Тошмухаммедов, Сухроб Саидов и Алан Зиннатуллин.





Среди 12-летних девушек победу одержала Муслима Турдимуродова, среди 14-летних — Нигина Алимова, среди 16-летних теннисисток — Самира Хазиева.

Победители и призеры турнира были награждены Федерацией тенниса Узбекистана и организаторами.

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