Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с «Узнефтегазинспекцией» 1 июля выявили цех по производству жжённого кирпича, расположенный на территории махалли «У. Мусаев» Янгиюльского района Ташкентской области, где незаконно использовали природный газ. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

В ходе проверки выяснилось, что цех, принадлежащий предприятию «Уртаовул олтин гишт», был отключен от газовых сетей в связи с демонтажом труб в сентябре 2020 года, с тех пор газом пользовались без установки счётчика.

Сумма ущерба, нанесённого цехом государству, составляет более 12,5 млрд сумов, что соответствует месячному потреблению 63 тысяч домохозяйств, использующих природный газ в летний сезон, отметили в инспекции.