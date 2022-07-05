Всемирный банк в отчёте Global Findex Database собрал информацию о мировом использовании финансовых услуг через инновационные технологии в 2021 году.

В исследовании отмечается значительное увеличение электронных платежей и использования финансовых технологий в мире. В 2021 году 76% взрослого населения мира имели счета в банках, других финансовых учреждениях или пользовались услугами мобильных платежей. В 2017 году охват составлял 68%, в 2011 году — 51%.

В Европе и Центральной Азии уровень владения счетами с 2017 года вырос на 13% и достиг 78% взрослого населения. Примерно 75% взрослых использовали свои счета для совершения или получения электронных платежей. В условиях пандемии COVID-19 эта практика расширилась: ещё 10% взрослых впервые совершили электронные платежи в торговых точках.

В Узбекистане банковский счёт имеют 44% взрослых, доля женщин, имеющих счета, — 39%. Охват взрослых в беднейших домохозяйствах — 41%. При этом в стране 16% взрослых, не пользующихся банковскими услугами (почти 10% всех взрослых), получали пенсионные выплаты наличными.

Женщины и малоимущие чаще других групп не имеют удостоверения личности или мобильного телефона, живут далеко от банковских отделений и нуждаются в поддержке для открытия и использования счёта, отмечено в отчёте. Разработчикам финтех-политики необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы вовлечь группы, недостаточно охваченные финансовыми услугами.

Авторы отчёта отмечают, что неопытные пользователи услуг мобильных платежей и держатели финансовых счетов более уязвимы для мошенничества. Кроме того, каждый пятый взрослый в развивающихся странах, получающий заработную плату на счёт, платит непредвиденные комиссионные за транзакцию.

Необходимы инвестиции в обучение населения финансовой грамотности, важен дизайн продукта, учитывающий модели использования и возможности клиентов. Также требуются надёжные гарантии для потребителей, чтобы гарантировать клиентам выгоду от доступа к финансам и укрепить общественное доверие к финансовой системе, говорится в документе.

По показателю наличия счёта Узбекистан несколько отстаёт от других стран региона: в Казахстане показатель равен 81%, Турции — 74%, России — 90%. В Таджикистане доля взрослых по этому показателю составляет 39%. Ряд европейских стран имеют показатели 99 и 100%: Нидерланды, Дания, Австрия, Германия, Швеция, Исландия, Ирландия, Швейцария, Франция — а также Великобритания и Канада.

В развивающихся странах, в том числе Узбекистане, правительства легче оцифровывают официальные выплаты заработной платы, чем пенсионные выплаты или социальную помощь, отмечают авторы отчёта. Одной из причин этого является то, что выплаты людям, живущим в очень удалённых районах, сложнее обслуживать через финансовые учреждения. В то же время среди взрослых, получающих пенсионные выплаты наличными, по крайней мере половина имеет мобильный телефон.

Цифровые технологии могут охватить ещё 80 миллионов взрослых в регионе Европы и Центральной Азии, имеющих счета, но продолжавших совершать платежи в торговых точках только наличными, отмечается в отчёте. Из 80 миллионов держателей счетов 20 и 19 миллионов приходятся на крупнейшие экономики региона — Россию и Турцию.