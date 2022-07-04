В честь предстоящего праздника Курбан хайит Mirabad Avenue объявил о скидке 18%, которая будет действовать до 31 июля. Уже сейчас покупатели могут воспользоваться выгодным предложением и приобрести премиальную недвижимость в центре Ташкента.





Скидка действует на все апартаменты резиденции. Приобретая недвижимость в Mirabad Avenue, будущий резидент получает:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;

доступ к двухуровневому паркингу;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение;

качественный конcьерж-сервис.





Квартиры на первой линии Mirabad Avenue распроданы на 92%, на второй линии — на 100%, на третьей линии блока D — на 82%. 20 июня резиденция объявила долгожданный старт продаж новых домов на третьей линии. Уже сейчас доступны для покупки квартиры на третьей линии в блоке А с самым большим двор-парком резиденции площадью 120 соток, а также в блоке B с приватным двором площадью 45 соток. Не стоит упускать возможность выгодно инвестировать в премиальную недвижимость на этапе котлована.





Дома на первой линии резиденции уже готовы к заселению: кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис. При покупке квартиры на первой линии резидент в качестве подарка получит систему центрального кондиционирования Mitsubishi, конвекторное отопление и систему умного дома.





На первом этаже блока C уже функционирует концепт-стор PODIUM, а в блоке D — New Millennium. Осенью на шопинг-авеню распахнет свои двери мультибрендовый бутик Glamour, а на второй линии в блоке D — компания-производитель мебели премиум-класса Natuzzi Italia.





Воспользовавшись скидкой 18%, можно получить возможность купить квартиру мечты или выгодно инвестировать в премиальную недвижимость в резиденции Mirabad Avenue.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram: t.me/mirabad_avenue

Telegram-бот: t.me/mirabad_avenue_bot

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

На правах рекламы.