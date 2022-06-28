В Узбекистане для внедрения новой системы повышения урожайности хлопка создаётся Совет по хлопководству при президенте. Об этом на совещании 28 июня сообщил глава государства Шавкат Мирзиёев. Совещание было посвящено наращиванию объема производства хлопка за счёт научно обоснованного семеноводства и агротехнологий, а также увеличению экспорта текстильной продукции.

Совет, который возглавил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, будет:

ежегодно определять размножение и посадку продуктивных и скороспелых сортов хлопка по регионам для каждого кластера;

разрабатывать схему удобрения, адаптированную к климатическим и температурным изменениям, регламентировать использование гербицидов и пестицидов;

с учётом того, что насекомые будут самой большой проблемой в ближайшие годы, разрабатывать подходящие для каждого региона агротехнологии по борьбе с ними.

На совещании отмечалось, что имеются серьезные проблемы и недостатки в семеноводстве, обработке почвы, удобрении и орошении.

В частности, только 21 кластер по стране имеет семенные цеха. Подготовка семян (протравка) также организована в небольшом количестве кластеров.

«Созданные нашими учеными сорта хлопка („Бухара“, „Равнак“, „Порлок“, „Султон“) с урожайностью до 100 центнеров не завозятся в кластеры, и наши фермеры не знают, какие семена сеять и где их брать. Тот факт, что в последние годы дневные и ночные температуры являются одинаковыми, распространение новых видов насекомых требует выведения сортов, устойчивых к этим условиям», — заявил президент.