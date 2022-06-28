Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международная организация труда (МОТ) запустили мобильное приложение SunSmart Global UV (Apple App и Google Play). Оно помогает защититься от опасного ультрафиолетового (УФ) излучения в выбранной географической точке.

Как сообщает ВОЗ, программа отображает локализованную информацию о текущей температуре воздуха и уровне УФ-излучения. Например, для Ташкента на полдень 28 июня показатель UV был высоким и составлял 9. Приложение рекомендовало следующую защиту от солнца:

несколько слоёв одежды: свободная одежда, закрывающая как можно больше кожи;

водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия SPF 15+ (или выше) на всех участках кожи, не прикрытых одеждой;

ношение шляпы с плотных плетением и широкими полями, которые хорошо затенят лицо, голову, шею и уши;

нахождение в тени;

ношение солнцезащитных очков с плотной посадкой и обхватом.

В прогнозе указываются интервалы времени, в которые требуется защита от солнечных лучей.

Как отмечают создатели приложения, его использование может способствовать уменьшению случаев рака кожи и поражений глаз, обусловленных УФ-излучением.

«Избыточное УФ-облучение является ведущей причиной рака кожи. Поэтому людям крайне важно знать, когда и как от него необходимо защищаться», — отметила директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды, изменения климата и здоровья д‑р Мария Нейра.

В 2020 году во всём мире, согласно, оценкам, было выявлено более 1,5 миллиона случаев рака кожи (как меланом, так и немеланомных опухолей кожи). За этот же период данные заболевания, которые во многих случаях поддаются профилактике, унесли жизни более 120 тысяч человек.

Одним из основных факторов, способствующих развитию онкологических заболеваний такого рода, является истончение озонного слоя земной стратосферы в результате выбросов ряда химических веществ искусственного происхождения.

Немного солнца требуется каждому человеку, в основном для выработки витамина D, который помогает предупредить развитие заболеваний костей, в частности рахита, остеомаляции и остеопороза. Однако переизбыток солнечного излучения может быть опасным и даже смертельным. Особенно коварными бывают летние месяцы, отмечают в ВОЗ.

Во многом заболеваемость и смертность, связанную с воздействием УФ-излучения, можно предупредить, соблюдая несколько простых правил, перечисленных выше.

Особенно важно защищать от длительного нахождения на солнце детей, поскольку чрезмерное солнечное облучение в детские годы может существенно повышать риск развития заболеваний, вызванных УФ-излучением, в дальнейшей жизни.

В приложении используется УФ-индекс, характеризующий уровень УФ-излучения на земной поверхности. Значения УФ-индекса варьируются от 1 (или «низкий») до 11 и выше (или «чрезмерный»). Чем выше значение индекса, тем выше вероятность поражения кожи и глаз и тем меньше время, в течение которого причиняется вред здоровью. УФ-индекс является максимальным в астрономический полдень, когда солнце стоит в наивысшей точке.

Когда УФ‑индекс достигает значения 3 и выше, рекомендуется корректировать время пребывания на улице и пользоваться солнцезащитными средствами. Повреждения, наносимые УФ-излучением, накапливаются, и оно может наносить вред человеку даже при длительном воздействии низкой интенсивности.