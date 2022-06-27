Известный онкохирург из Грузии Илья Гоцадзе проведет бесплатные консультации в Medion Family Hospital для тех, кто нуждается в хирургическом лечении.
Бесплатные консультации пройдут только 29 и 30 июня.
Илья Гоцадзе проводит онлайн-консультации, благодаря которым вы сможете запланировать необходимую операцию.
️На данный момент доктор проводит операции по удалению злокачественных опухолей толстой и прямой кишки, желудка и пищевода, печени и поджелудочной желез, легких, забрюшинного пространства и почки.
За плечами доктора 19 лет колоссального опыта в сфере онкологии.
Илья Гоцадзе является признанным специалистом в области онкохирургии не только в Грузии, но и в странах СНГ, обладает опытом внедрения передовых методов хирургического лечения злокачественных опухолей.
Он выпускник крупного в России Онкологического центра им. Н.Н. Блохина, учился и работал в отделении одного из выдающихся онкохирургов современности — академика Михаила Давыдова.
Записаться на бесплатную консультацию можно по телефонам: 1223, (+998) 78−140−00−10.
Адрес: ул. Истирохат, 258.
Facebook: fb.com/medionuz
Instagram: @medionuz
Сайт: medion.uz
YouTube: Medion
На правах рекламы.