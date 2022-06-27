Известный онкохирург из Грузии Илья Гоцадзе проведет бесплатные консультации в Medion Family Hospital для тех, кто нуждается в хирургическом лечении.

Бесплатные консультации пройдут только 29 и 30 июня.

Илья Гоцадзе проводит онлайн-консультации, благодаря которым вы сможете запланировать необходимую операцию.

️На данный момент доктор проводит операции по удалению злокачественных опухолей толстой и прямой кишки, желудка и пищевода, печени и поджелудочной желез, легких, забрюшинного пространства и почки.

За плечами доктора 19 лет колоссального опыта в сфере онкологии.

Илья Гоцадзе является признанным специалистом в области онкохирургии не только в Грузии, но и в странах СНГ, обладает опытом внедрения передовых методов хирургического лечения злокачественных опухолей.

Он выпускник крупного в России Онкологического центра им. Н.Н. Блохина, учился и работал в отделении одного из выдающихся онкохирургов современности — академика Михаила Давыдова.

Записаться на бесплатную консультацию можно по телефонам: 1223, (+998) 78−140−00−10.

Адрес: ул. Истирохат, 258.

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