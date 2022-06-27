MacBro — крупный дистрибьютор Apple в Узбекистане. В MacBro широкий ассортимент смартфонов, планшетов, аксессуаров премиум-класса и других гаджетов.

Компания уже 14 лет предоставляет своим клиентам продукцию одних из ведущих мировых брендов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, благодаря доступным ценам и удобному сервису.

Услуги доставки по Ташкенту и всему Узбекистану предоставляются на выгодных условиях.

Одними из главных преимуществ MacBro являются ассортимент и его постоянное обновление. Вы можете купить iPhone, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods и другие устройства.

Почему именно MacBro

Интернет-магазин гаджетов MacBro — это:

оригинальные и надежные устройства с гарантией до одного года;

возможность покупки в рассрочку;

услуги техосмотра и ремонта от специалистов высокого уровня в сервисном центре BroService;

с помощью услуги Trade-in клиенты могут сдать б/у-устройства брендов Apple и Samsung и заменить их новой моделью или устройством другого типа.





В сфере B2B MacBro работает с крупными локальными и международными компаниями — Beeline, Uzcard, Artel, Asaxiy, KRKA, Bayer, Enter Engineering, Golden House, ANORBANK, «Капиталбанк», Davr Bank, OFB, TBC Bank, Tenge Bank и многими другими компаниями.

В шоурумах MacBro консультанты Apple и других брендов могут ответить на все вопросы клиентов, а также поделиться с ними лайфхаками и интересной информацией.

По ценам и другим вопросам можно оставить заявку на сайте macbro.uz и позвонить в колл-центр по телефону: (+998) 78−777−20−20.





Розыгрыш от MacBro

Также до 21 июля есть шанс выиграть Macbook Air 13 от MacBro.





В конкурсе могут принять участие покупатели магазина MacBro старше 16 лет, в том числе клиенты, купившие подержанные девайсы.

С подробностями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

Телефон: (+998) 78−777−20−20.

Адреса филиалов:

Instagram: @macbro.uz

Тelegram: t.me/macbrouz

YouTube: MacBroUz

Сайт: macbro.uz

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