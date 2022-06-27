MacBro — крупный дистрибьютор Apple в Узбекистане. В MacBro широкий ассортимент смартфонов, планшетов, аксессуаров премиум-класса и других гаджетов.
Компания уже 14 лет предоставляет своим клиентам продукцию одних из ведущих мировых брендов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, благодаря доступным ценам и удобному сервису.
Услуги доставки по Ташкенту и всему Узбекистану предоставляются на выгодных условиях.
Одними из главных преимуществ MacBro являются ассортимент и его постоянное обновление. Вы можете купить iPhone, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods и другие устройства.
Почему именно MacBro
Интернет-магазин гаджетов MacBro — это:
- оригинальные и надежные устройства с гарантией до одного года;
- возможность покупки в рассрочку;
- услуги техосмотра и ремонта от специалистов высокого уровня в сервисном центре BroService;
- с помощью услуги Trade-in клиенты могут сдать б/у-устройства брендов Apple и Samsung и заменить их новой моделью или устройством другого типа.
В сфере B2B MacBro работает с крупными локальными и международными компаниями — Beeline, Uzcard, Artel, Asaxiy, KRKA, Bayer, Enter Engineering, Golden House, ANORBANK, «Капиталбанк», Davr Bank, OFB, TBC Bank, Tenge Bank и многими другими компаниями.
В шоурумах MacBro консультанты Apple и других брендов могут ответить на все вопросы клиентов, а также поделиться с ними лайфхаками и интересной информацией.
По ценам и другим вопросам можно оставить заявку на сайте macbro.uz и позвонить в колл-центр по телефону: (+998) 78−777−20−20.
Розыгрыш от MacBro
Также до 21 июля есть шанс выиграть Macbook Air 13 от MacBro.
В конкурсе могут принять участие покупатели магазина MacBro старше 16 лет, в том числе клиенты, купившие подержанные девайсы.
С подробностями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.
Телефон: (+998) 78−777−20−20.
Адреса филиалов:
Instagram: @macbro.uz
Тelegram: t.me/macbrouz
YouTube: MacBroUz
Сайт: macbro.uz
На правах рекламы.