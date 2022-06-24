Компания TOK BOR двигалась к этому событию два года, и сегодня с гордостью сообщает, что первая в сети TOK BOR и долгожданная DC-станция уже доступна для зарядки электромобилей.





На этой онлайн-станции одновременно могут заряжаться два электромобиля с китайским (GB/T) и европейским (CCS Combo 2) разъемами, а также через переходник можно заряжать американские и корейские электромобили (CCS Combo 1).

Время полной зарядки DC станции до 80% составляет от 20 до 45 минут.





Вот уже год для удобства электромобилистов каждая станция подключается к серверу TOK BOR. Используя приложение TOK BOR, пользователи сразу могут получать информацию о зарядных станциях и их загруженности. За первые сутки на новой быстрой станции зарядилось 16 электромобилей на 650 кВт. Для сравнения: на АС-зарядных станциях в среднем за месяц заряжаются на 1400 кВт.





Сегодня компанией TOK BOR уже установлено более 25 зарядных станций по стране. В планах TOK BOR — стремительное развитие сети электрозаправок по всему Узбекистану, в связи с этим для сотрудничества приглашаются владельцы парковочных мест, готовые предоставить свою локацию для размещения электрозаправок, а также юридические и физические лица, готовые инвестировать в зарядные станции, создавая тем самым для себя ежемесячный стабильный доход. TOK BOR предлагает бизнес на электрозаправках «под ключ».





Телефон: (+998) 78−777−77−87.

Быстрая зарядная станция постоянного тока DC находится по адресу: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 31B.

Ориентир: гостиница Le Grande Plaza, Bla Bla bar.

Сайт: tokbor.uz

Instagram: @tokbor.uz

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